【高盛推介】比亞迪創歷史高後回吐3% 　牛熊需注意收回風險

高盛(亞洲)有限責任公司：中國工信部早前指繼續指導企業加大汽車晶片的技術，同時加大政策支持力度，受惠國策加上大型券商齊唱好，汽車股近日表現非常突出，龍頭股比亞迪昨(28日)高見333港元歷史新高，是首隻重回去年高位的大型股份；今(29日)早股價跟隨大市回落，最新報320元，下跌約3.4%。

觀察個股輪證資金流向，過去5個交易日都有資金流入比亞迪淡倉，特別是昨日有逾1,000萬元流入，好倉方面，認購證見資金流走，轉移至牛證身上。

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