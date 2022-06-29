【高盛推介】比亞迪創歷史高後回吐3% 牛熊需注意收回風險
2022年06月29日 11:43
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（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：中國工信部早前指繼續指導企業加大汽車晶片的技術，同時加大政策支持力度，受惠國策加上大型券商齊唱好，汽車股近日表現非常突出，龍頭股比亞迪昨(28日)高見333港元歷史新高，是首隻重回去年高位的大型股份；今(29日)早股價跟隨大市回落，最新報320元，下跌約3.4%。
觀察個股輪證資金流向，過去5個交易日都有資金流入比亞迪淡倉，特別是昨日有逾1,000萬元流入，好倉方面，認購證見資金流走，轉移至牛證身上。
現時行使價400元以下、中年期的比亞迪購面值都高於0.25元，敏感度沒有因在不同價位而不同，所以可集中比較產品槓桿，可留意當中最高槓桿的購(18702)，槓桿大約5倍。市場缺乏低面值且高槓桿認購證，投資者轉移留意牛證，但現時部署要注意週五是香港假期，下週一是美國假期，有較大機會出現裂口風險，所以選擇收回價時宜以較遠如10%距離的產品，可留意比迪牛(56028)，槓桿接近9倍。
比迪購(18702)，行使價388元，2022年12月2日到期，實際槓桿4.7倍，行使價400元以下、3個月期以上產品最高槓桿。
比迪購(18110)，行使價361元，2022年11月23日到期，實際槓桿4.7倍，中年期、貼價。
比迪牛(56028)，收回價290元，行使價286元，換股比率500，槓桿比率8.8倍，收回價距離現貨約10%、高槓桿。
比迪沽(17928)，行使價225.05元，2022年11月17日到期，實際槓桿4.6倍，行使價210元以上、2個月期以上產品最高槓桿。
比迪熊(51372)，收回價340元，行使價344元，換股比率500，槓桿比率12.9倍，貼價、高槓桿。
比迪熊(65184)，收回價350元，行使價354元，換股比率500，槓桿比率9.4倍，收回價較遠、低街貨。
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