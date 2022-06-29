出口及消費強勁帶動　越南第二季GDP增長7.72%

越南國家統計局周三(29日)公布的數據顯示，第二季國內生產總值(GDP)增速加快至7.72%，高於第一季修正後的5.05%及預期中值5.9%。

越南受惠於出口和消費的強勁復甦勢頭，第二季經濟增速高於預期。次季經濟增長推動越南上半年GDP按年增長6.42%，超過越南國家統計局5.5%的預期。越南政府全年經濟增長目標為6%至6.5%。

另一方面，越南6月出口按年增長20%，預期增長18%；進口增長16.3%，預期增長15%。

瑞穗研究技術(Mizuho Research and Technologies)首席經濟學家Hiromasa Matsuura表示，全球經濟復甦推動越南的出口導向型經濟增長。

越南勞動力成本相對低廉，吸引許多製造商往當地建廠或增設工廠。此外，越南政府約347萬億越南盾(約1,170.43億港元)的財政刺激以及寬鬆貨幣政策也為經濟發展提供動力。

世界銀行早前在報告中表示，雖然全球不確定性加劇，但越南經濟復甦仍強勁，不過報告指，越南政府仍應警惕與燃料和進口價格持續上漲相關的通脹風險。