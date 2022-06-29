長沙灣佳悅首張價單50伙　入場費345.9萬元

佳寧娜地產董事總經理兼項目負責人尹德輝指，樓盤採取薄利多銷策略推售，即使加推定價亦會克制，對後市樂觀謹慎。

首批單位包括36伙開放式戶及14伙一房戶，實用面積199至289方呎。售價方面，提供最高6%折扣後，折實售價介乎345.92萬至587.31萬元，折實呎價由17,383至22,129元。

首批售價及呎價入場單位為5樓A室，實用面積199方呎。項目明日正式收票及公眾開放示範單位，銷售安排將會在短期公佈，預料會屬7月首個開售新盤。

佳寧娜集團首席財務主管兼執行董事陳炳權表示，項目的單位配備智能家居系統，可透過手機搖控屋內燈光及冷氣機。

項目由中原地產作獨家代理，中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，項目屬市區盤，銀碼細，而且平均呎價低，估計首批單位可「一Q清枱」。他續指，政府換屆在即，相信新班子會對物業市場會帶來好消息。