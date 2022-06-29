科企BioCatch：香港及東盟地區洗錢活動及帳戶呈上升趨勢

網上交易愈來愈便利，但同時網絡罪犯的手段也愈來愈多變。生物行為識別科技(behavioral biometrics)公司BioCatch指出，近日香港和東盟地區的洗黑錢活動及錢騾帳戶(money mules，又稱傀儡戶口)呈現上升趨勢。該公司亞太及日本地區副總裁Richard Booth表示，這主要是因為新冠肺炎疫情期間出現的社交孤立情況，而隨着金融經濟加快轉用數碼渠道進行交易，這類操縱行為不只發生在傳統銀行中，同時亦逐漸在虛擬銀行中崛起。

香港警方近日搗破一個本地洗黑錢集團，涉及洗黑錢及利用錢騾帳戶進行欺詐活動，合共獲取超過25億港元的犯罪得益。他認為，這凸顯了香港的金融欺詐活動正出現上升的趨勢，尤其是傀儡戶口的欺詐活動，情況令人擔憂。

他指出，疫情下，大眾為尋找簡易快捷的賺錢途徑，令自己更容易成為騙徒的目標。一些騙徒利用大眾「賺快錢」的心態，以及信任來竊取他們的機密資料，導致傀儡活動急劇上升。不過，這種形式的欺詐活動令傳統的偵察方式變得更為複雜，皆因傀儡的人物個性各有不同，令真正的受害者有機會在未經同意或不知情的情況下進行交易。

他說，網絡罪犯的手段愈來愈精明、迅速及多變，金融機構須部署更領先的科技，預測、檢測和採取即時的行動，以應對金融罪案的上升趨勢，並打擊網絡欺詐活動。