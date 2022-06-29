瑞信：港股反彈勢頭剛始　下半年美國通脹見頂　

全球經濟今年來面對高通脹、央行收緊貨幣政策、以及俄烏戰事等因素組成的「完美風暴」，導致金融市場波動不斷，惟歐資券商瑞信認為，現時離場非明智之舉。

瑞信亞太區首席投資總監伍澤恩認為，市場對經濟過度悲觀，雖然該行把今年全球國內生產總值(GDP)增長下調0.5個百分點至3.5%，但不代表1970年代出現的滯脹將重臨。

他認為，美國通脹很大機會在今年下半年到頂，核心個人消費開支(PCE)物價指數明年平均回落至3%水平，料今年美國GDP增長1%，明年約2%，雖然增長幅度比往年大幅收窄，但家庭和企業健康財政狀況將支持美國經濟，相信美國能成功避過衰退，實現經濟「軟着陸」。

伍澤恩指，商品正面臨「超級周期」，惟俄烏衝突對商品的影響已很大程度被消化，雖然衝突很大機會持續至明年，但若局勢不再升溫，商品價格將向下。

另外，瑞信料今年中國GDP增長4.8%，貨幣政策不似其他西方國家般收緊，反而趨向寛鬆，料當局將陸續推出大規模刺激經濟措施推動經濟向上。

不過，外界憂慮內地實行嚴格「清零」防疫措施將再窒礙內地經濟活動。瑞信大中華區首席投資總監邵志銘預期，若內地再爆發新一波疫情，在過往經驗下，封城措施將更易受控，故對經濟的打擊比過往少，除非出現更難對付的新變種病毒。

港股方面，他認為近日恒指反彈非短期，只是剛開始，恒指下半年上望23,000點。板塊方面，互聯網和新能源股將跑贏恒指，美國監管相關好消息或成下半年互聯網板塊催化劑。