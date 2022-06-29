凱基亞洲溫傑：下半年經濟「能見度」有限　恒指目標2.3萬

凱基亞洲發展下半年宏觀經濟及市場展望，預計資產價格及市場會受到地緣政局、疫情、中美關係及內地政策等主要因素所左右，短線「能見度」相對有限。

該行投資策略部主管溫傑稱，港股建議關注3大板塊，即受惠國策的新能源板塊、財政刺激政策加持的內需及基建，以及抗通脹的防守類股份跑出，預計恒指下半年目標23,000點，樂觀情況可達25,000點。

凱基亞洲建議以「ABC」部署投資組合，包括亞洲股票(Asia equities)、平衡組合(Balanced Portfolio)及商品(Commodity)。亞洲股票方面，短期或維持震盪，部署中線的上攻，國際貨幣基金組織(IMF)預測，今、明兩年亞洲新興市場經濟將分別增長5.4%及5.6%，雖然有所調低，但仍遠優於其他地區。

內地昨日宣布防疫入境隔離縮短至「7+3」，溫傑稱，新政策的出現要以三個階段去展望，實施後兩個月才見到效果。

另外，市場對通脹見頂存疑，不少機構調高加息預期，歐美國債孳息率大幅上漲，加上美國選舉不明朗等因素，美市需審慎觀察。