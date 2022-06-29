通脹癲升至1.91倍！津巴布韋央行暴力加息至200厘兼發金幣

內媒報道，非洲國家津巴布韋儲備銀行(津巴布韋央行)於當地時間周一(28日)宣布將本國基準利率提升至破紀錄的200厘，同時政府正式將美元重新引入作為法定貨幣，以平抑通脹及穩定匯率。

津巴布韋儲備銀行發聲明指，貨幣政策委員會決定將政策利率從80厘提高至200厘，加息幅度達12,000點子。津巴布韋央行今年累計加息幅度達到14,000點子，成為全球之最。

報道引述津巴布韋統計局數據，截至6月，津巴布韋年通脹率升至1.91倍。

津巴布韋自2000年實施土地改革以來，一直遭受美國和歐盟為首的西方國家制裁，經濟大縮水，通脹激增。

根據報道，津巴布韋貨幣政策委員會還宣布將發行金幣並將其作為價值儲存手段引入市場。津巴布韋儲備銀行行長John Mangudya稱，貨幣政策委員會對津巴布韋境內近期通脹率上升表示高度關注。

這裏的關鍵利率是指當地的基準利率，即銀行借貸利率。津巴布韋貨幣政策委員會同日還宣布，該國存款利率將由原來的12.5厘提升至40厘。

央行聲明指，通脹率上升正削弱消費者的需求和信心，如果不加以控制，將扭轉過去兩年獲得的經濟收益。委員會決定採取措施，使利率與通脹進展保持一致，並在引入金幣的基礎上加強外匯流通。

此外，津巴布韋準備自2009年後第二次將美元納為國家法定貨幣使用。津巴布韋財政部長恩庫貝表示，政府已經明確表示打算維持以美元和津巴布韋元的使用為基礎的多貨幣體系，決定將多幣種制度和美元的繼續使用納入法律，為期5年。