全球最貴外派城市排名　香港第一

國際諮詢公司美世(Mercer)公布一年一度的外派人員生活費調查，主要通過比較400多個城市的200種商品與產品的價格來作出排名，結果香港是全球外派員工生活成本最高的地方。

緊隨其後的是瑞士蘇黎世、日內瓦、巴塞爾和伯爾尼，這4個瑞士城市佔據了從第2到第5的位置。

排名首十位的還有3個亞洲城市，分別是新加坡、東京和北京，分別名列第8、第9和第10。這家管理諮詢公司在報告中表示，許多亞洲城市的高排名是因為通脹和貨幣轉強。

另一端，即最便宜的外派人士居住地是：土耳其的安卡拉、吉爾吉斯斯坦的比什凱克和塔吉克斯坦的杜尚別。

根據美世的報告，排名第6的是以色列的特拉維夫，它也是中東最貴的地方。紐約排名第7，是美洲最貴城市。倫敦排在第15位。而受到強勢人民幣推動，中國內地有4個城市進入了首20名，除了北京外，還有上海、深圳、廣州。反過來，由於貨幣貶值，日本和南韓的一些城市生活成本則相對更為便宜了。

報告稱，新冠疫情、俄烏戰爭、匯率波動和廣泛通脹等全球性問題正在影響員工的薪金和儲蓄，在過去18個月裏遷往亞洲的專業人才數量有所下降。

美世亞太區區域流動負責人Tracey Ma表示，生活成本上升可能加劇已開發國家的人才短缺；這些國家嚴重依賴外國勞動力。她說：「國際外派模式正在加速演變。」她補充，遠程和靈活工作的興起意味企業需要重新考慮管理全球勞動力的方法，以便在確保成本效益的同時吸引和留住人才。

美世評估了超過200種東西的比較成本，包括住房、交通、食品、服裝、日用品和娛樂，得出了這張榜單。