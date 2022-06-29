道期牛皮 比特幣兩萬美元爭持
2022年06月29日 16:12
東網電視更多新聞短片
●美匯指數報104.47；港匯見7.8474；離岸人民幣(CNH)報6.7064；美元兌日圓處136.1；歐元企1.0515，英鎊處1.2192。金價報1,816美元。油價個別發展，布油報117.92美元，紐油報111.82美元。比特幣一度失守2萬美元，低見19,870美元，現報20,081美元。道指期貨升12點。
●恒生指數失守兩萬二關，收市跌422點或1.88%；國企指數跌199點；科技指數跌166點，主板成交1,608億港元。汽車股沽壓加劇，被沽空機構狙擊的蔚來瀉11.35%。https://bit.ly/3a7Ctv0
-京東健康向控股股東購買寵物健康相關產品電商業務。
●滬綜指收跌47點，汽車製造股領挫4.8%。https://bit.ly/3bCJswn
●出口及消費強勁帶動，越南第二季GDP增長7.72%。
●郭明錤：蘋果自研5G晶片恐失敗，續靠高通供貨。
●中國垃圾債市場縮水，渣打信貸交易部門數名交易員離職。
●鞏固摺屏手機領導地位，三星斥23億購德企Cynora。
●日本5月零售額按年升3.6%，差過預期。
●黑田東彥：日本通脹輕微，維持超寬鬆幣策。
●生活成本飆升，英零售商加價速度十四年來最急。
●拓展電動車！福特與Liontown簽署5年鋰礦採購合約。
●科企BioCatch：香港及東盟地區洗錢活動及帳戶呈上升趨勢。
●英特爾CEO向美國會拖壓，新廠計劃延後或引發連鎖效應。
●福士CEO：2025年前超越特斯拉成為全球最大電動車廠。
●凱基亞洲溫傑：下半年經濟「能見度」有限，恒指目標2.3萬。
●全球最貴外派城市排名，香港第一。