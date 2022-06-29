【產經直播】半年結將至 宜靜觀其變？
2022年06月29日 16:41
東網電視更多新聞短片
大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑
港股在期指結算日大跌，恒指周三(29日)低開293點後持續向下，最多挫574點，收市仍要跌422點，報21,996點，失守二萬二關。半年結將至，散戶應該靜觀其變？
汽車股氣氛大逆轉，造車新勢力蔚來(09866)遭沽空機構狙擊，被指誇大收入，蔚來則反駁機構報告充滿大量不實信息，蔚來股價大插一成一過外。其他車股亦急挫，比亞迪股份(01211)跌近半成，吉利汽車(00175)亦瀉8%，之前高追的投資者點算好？有機構繼續睇好內地汽車銷量，車股應趁回吐吸納？
中港監管機構宣布，ETF通將於下周一(7月4日)正式啟動，南向ETF初始包括4隻。香港交易所(00388)有冇機會受惠？
讀書郎教育控股(02385)周三(29日)招股，呢隻抽唔抽得過？另外，有傳天齊鋰業計劃最快周四(30日)招股，預料會成為今年最大新股，呢隻又點睇？
《東網Money 18》搵嚟大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑同大家逐一分析，歡迎網民加入討論及發問！詳情請click入以下連結度睇啦！
1.《on.cc 東網／東方日報》facebook專頁：
2.《東網Money 18》facebook專頁：
3. on.cc東網 YouTube頻道