【產經直播】半年結將至 宜靜觀其變？

港股在期指結算日大跌，恒指周三(29日)低開293點後持續向下，最多挫574點，收市仍要跌422點，報21,996點，失守二萬二關。半年結將至，散戶應該靜觀其變？

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