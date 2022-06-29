傳銀行上調H按鎖息上限　分析料加最優惠利率前奏

市傳，有中小型銀行上調拆息按揭計劃(H按)的鎖息上限，由2.5厘增至2.725厘，增加0.225厘，亦是自2018年8月(即上一次香港加息)相隔近4年再有銀行調升H按計劃的鎖息上限。經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，此舉可視為銀行加P(最優惠利率)的前奏。

他指，首季銀行按揭業務受疫情拖累，為追趕業績，相信短期內未會大幅調低現行提供的優惠如現金回贈、高息存款掛勾戶口等。不過由於資金成本不斷上升，1個月港元拆息或於第3季觸及封頂位，銀行將盡量避免拆息長期高於封頂位而出現「蝕本」情況，並「試水溫」為未來加P作準備，料銀行加P前除了提升H按封頂位外，亦有可能提升P按優惠，甚至令P按實際息率比H按封頂位略低，誘導客人選用P按，令銀行資金成本在加息周期下變得較為穩定。是次主要受影響的人士為新造H按計劃的客戶，但料銀行有機會於年內調升 P，屆時將影響所有承造按揭之人士。

星之谷按揭轉介行政總裁莊錦輝則表示，美國已進入加息周期，港銀普遍按兵不動，這次有銀行上調H按封頂息率，相信是因為個別銀行早期推出不少按揭優惠，已達成全年批出按揭貸款額的目標，因此下半年樓按批核會較審慎。

不過，他認為，現時銀行體系流動性仍然充裕，加上本港整體貸款額增長有所放緩，目前銀行對按揭取態仍然積極，預計大型銀行不會跟隨上調封頂息率。