廣電威脅到電訊3雄？　投行︰發夢無咁早

廣電的5G月費分7個價位，跟「電訊3雄」廣東分公司比較屬最多，入門118元人民幣(下同)，包40GB可以在全國使用的數據，可是通訊分鐘少一大截；其餘6種5G月費158至588元，可用數據60至398GB不等，基本上比「電訊3雄」廣東公司價位相若的套餐數據較多，288至598元的更可以多一半甚至一倍，還有3款月費38至68元的計劃，又會推出「手機零元購」之類優惠。

富瑞認為，廣電的月費計劃定價不算進取，尤其要關注的一點是通話分鐘較少。用微信通話愈益普遍，問題在於收音有時欠佳，因此不能說有了微信，民眾就不再理會電話通話，一樣有人着緊電話，而且如果用戶「爆分鐘」，逐分鐘計隨時反而更貴。

不僅如此，廣電的5G網絡有兩個隱憂，首先是其手握的5G頻譜只有700MHz一個。本港也會用它覆蓋地鐵範圍，其低頻率亦有單站覆蓋範圍較大的優點，惟富瑞指出，它始終不屬黃金頻段，一大不確定性是較高頻的2.6MHz頻段，究竟中移會租借多少給廣電，如果不足，網速就會比「電訊3雄」用2.1、2.6及3.5GHz這些較高頻頻段搭建的網絡慢。其次就是廣電未有Massive MIMO(大規模多輸入多輸出)的5G基站，也會令網速處於劣勢。

另一方面，廣電的營銷及客戶服務能力遠遠落後，因此估計今年新客僅300萬戶，比起中移、中電信和聯通5月底時的5G月費計劃客量分別為4.95億戶、2.24億戶及1.79億戶，可謂差天共地。

這間曾大膽預測聯通和中電信會合併的美資券商，也不排除中移和廣電會合併收場。