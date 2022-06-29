咩叫「吝嗇通脹」？英美爆紅新term你要知

外媒報道，隨着能源和食品等成本一路上升，英美消費行業異常糟糕，除了加價，如今還有一種新型消費「陷阱」。雖然價格不變，惟質量下降。舉例來說，購買的新梳化交付延遲、餐飲及服飾偷工減料等。

一切根源都是通脹，但這種新形態的通脹和典型的通脹不同。後者是消費者為同樣商品支付更多的錢，而前者是消費者為質量下降的商品支付同樣的錢。

這種現象被稱為「吝嗇通脹(skimpflation)」，一經定義，更迅速在英國和美國引起熱議，旅遊和航空公司、零售商等造成通脹蔓延。他們面對成本上漲，既不願加價，同時又不想犧牲利潤，因此進行「偷工減料」。

有媒體指，典型通脹已給英美家庭造成生活成本危機。顯而易見的是，商品價格一直在不斷上漲，不過吝嗇通脹卻不易被消費者察覺。

Full Stack Economics的作者、前美國國會聯合經濟委員會的高級經濟學家艾倫科爾表示，吝嗇通脹最常見的例子是交貨時間被延長，又指失去及時性也是一種質量下降。還有一些難以察覺的吝嗇通脹，例如服務被暫停或取消。

吝嗇通脹無法用數據衡量，但消費者注意到商品和服務質量似乎正惡化，近來消費者滿意度指數呈下降趨勢。