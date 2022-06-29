調查：亞太區逾期付款天數創5年低位

科法斯公布2022亞太企業付款調查顯示，2021年經濟形勢好轉，促使亞太地區逾期付款天數明顯縮短，從2020年的平均68天降至2021年的54天，達到5年來的最低水平。如今遭遇逾期付款的受訪企業比例穩定在64%，相比前一年的65%。

在調查覆蓋的9個經濟體中，馬來西亞和新加坡的逾期付款天數縮短最為明顯。相比之下，中國是唯一一個逾期付款天數增加的國家，同時也是平均逾期付款天數最長的國家。

調查又顯示，2021年報告逾期付款金額增加的受訪企業比例從前一年的31%上升至35%。就行業而言，金屬行業超長期逾期付款占比10%以上的企業數量增長尤為明顯，已增長14個百分點，接近23%，在13個行業中增幅最大。

總體而言樂觀情緒持續，調查指出，71%受訪企業預計2022年經濟增長將有所改善。新加坡相對樂觀，83%企業預計經濟將加速增長。

2022亞太企業付款調查於2021年11月至2022年2月間進行，分析了亞太地區約2,800家企業面對又一個疫情年份，付款行為和信用管理實踐的演化。受訪企業涵蓋亞太地區的9個市場和13個行業。