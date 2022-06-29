【亞洲金融風暴陰霾】亞幣及股市創1997年來最差

美元飆升使亞洲貨幣乍現1997年亞洲金融風暴影子，今年第2季創下1997年以來最糟糕季度，各國央行面臨兩難境地，為應對數十年來最快通脹，政策制定者面臨嚴峻選擇，即強行提高借貸成本以捍衞貨幣匯價，同時為減少損害經濟增長的風險，索性動用外匯儲備來干預，或者干脆讓市場自行運轉。

多數新興亞洲貨幣周三(29日)下跌，當中以韓圜帶頭，低見1,299兌每美元，跌1.2%，為16個月以來最差單日表現，因投資者愈來愈擔心美國經濟衰退，尋求美元避險。菲律賓披索、印度盧比和泰銖也下跌。摩根大通亞洲美元指數第2季可能下跌4.4%，為1997年亞洲金融風暴重創貨幣以來的最大跌幅，尤其受日圓兌美元貶值11%拖累。

新加坡Skandinaviska Enskilda Banken AB亞洲策略主管Eugenia Victorino表示，儘管從疫情大流行中復甦尚未完成，美國經濟衰退幽靈即將到來，但各國央行仍處於收緊政策的困境。美元強強使情況更複雜，因各地貨幣疲弱加劇輸入性通脹。

【股市也創亞洲金融風暴後最差上半年】

除了匯市外，新興市場股市也經歷了自1997年亞洲金融風暴以來的最差上半年。截至周一(27日)，MSCI新興市場指數今年以來已累計跌去約17%，是1993年以來第二大半年跌幅，僅次於1998年的半年跌掉20%。

值得一提的是，MSCI新興市場指數已連續4季下跌，創下2008年全球金融危機以來的最長跌浪。目前市盈率雖約11.9倍，徘徊在2020年3月以來的最低估值附近，但由於全球流動性趨緊，其估值可能進一步下降。

道富表示，聯儲局激進加息不但可能會導致美國經濟陷入衰退，就連發展中國家的公司盈利前景也堪憂。瑞士寶盛銀行直言，下半年新興市場股票的處境仍艱難。