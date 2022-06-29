銀行加H按鎖息上限增供樓負擔　穆迪料樓價跌半成

由於通脹預期及加息來臨，國際評級機構穆迪對本港住宅樓市持負面看法，預料樓價今年下跌介乎5至7%，惟仍看好零售商舖市場。穆迪又預期，新一屆政府上任之後，對於加大樓市供應的方針不會有太大改變，估計政府不會為樓市「減辣」。

穆迪高級信用評級主任劉致伶接受傳媒訪問時指出，觀乎上一個加息周期，亦即是2005到06年，最優惠利率加了3厘，息口對樓價的影響都是慢慢浮現出來，斷斷續續地，「(樓價)最終調整了約7%」。

在本港物業市場中，劉氏認為，過往零售物業調整幅度較大，今年前景較為明朗。基於不利因素較少，以及目前租金與疫情前相差兩成，再跌幅度有限，並指出通關變得明朗化，業務回復的可能性較高。

對於寫字樓租金受壓，該行坦言，並非近年才發生的事情，雖然不少分析歸咎於擴充的需求減少，但該行反而認為租金下行壓力來自商業樓面供應增加。

港元拆息方面，與樓按相關的1個月銀行同業拆息(HIBOR)連跌兩日，惟跌幅不大，周三(29日)報0.8837厘。在這個HIBOR上升，而大型銀行又未加最優惠利率(P)之際，近日有中小型銀行上調H按「封頂息」，由2.5厘增至2.725厘，估計是為了「食盡」加P息之前的「夾縫時間」。

利嘉閣按揭代理董事總經理黃詠欣認為，部分銀行H按息率上調封頂位，相信是出於資金成本上升的考慮。參考上一轉加息周期，港銀於上調按息之前大半年已開始調整H按優惠，包括上調封頂息率。因此，H按計劃及調整優惠是銀行加按息的前奏及「試水溫」行為。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明亦指，此舉可視為銀行加P前奏，銀行資金成本壓力趨升，而中小型銀行存款基礎較大型銀行弱，為確保利潤，上調H按息率是有必然需要，預期或有中小型銀行跟隨。

今年初受疫情影響，大部分銀行在第二季才開始跑按揭業績，相信近期仍有銀行上調按揭現金回贈吸客下，某程度上反映出部分銀行仍未「跑夠數」，短期不會大幅調低現行的優惠如現金回贈、高息存款掛鈎戶口等。

不過由於資金成本不斷上升，H按息率有機會第三季觸及封頂位，銀行將盡量避免拆息長期高過封頂位而「蝕本」，並為未來加P作準備。

瑞信則發表報告認為，港元聯繫匯率不會面臨重大實質性威脅。香港當局可能會堅持原有政策，不會緊追美國加息步伐，並以此穩定經濟。不過，瑞信認為此非長久之策，但當局有足夠的外匯儲備來維持港元與美元之間的利率差距。

首季港零售銀行利潤跌27%

另外，金管局發表季報顯示，今年第一季，零售銀行整體除稅前經營溢利按年減少27.2%，主要原因是收費及佣金收入跌21.8%、持有作交易的投資虧損增加4.9倍至23億元，且貸款減值撥備亦急升2.5倍，但部分影響被外匯及衍生工具業務收入上升所抵銷。

今年第一季，銀行業貸款總額上升1.2%，中國內地相關貸款亦增加3.3%至4.88萬億元，佔資產總額的16.2%。銀行體系的特定分類貸款(次級、呆滯和虧損貸款)比率上升0.1個百分點，至今年第一季末的0.98%。中國內地相關貸款的特定分類貸款比率亦由0.86%上升至1.15%。