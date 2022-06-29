召車App失物認領指數　漏低結婚戒指唔算最離譜...

有召車App(應用程式)公布2022第四年度失物認領指數，2022年，手機和銀包仍然是最常被遺留的物品。在今年最常見的10大失物中，有一位新成員加入——香煙。

Uber香港的最新失物認領指數更顯示，被遺留的珠寶數量激增，其中最引人注目的是結婚戒指、Audemars Piguet®手錶和Tiffany心形吊墜。說到結婚戒指，一組婚前照片和結婚公仔也在最獨特的十大失物中榜上有名。

疫情下無現金支付方式盛行，因此今年乘客在Uber留下的現金減少了60%。Uber亦發現乘客在某些日子特別健忘，當中1月1日更是2022年中最健忘的日子，香港人亦於星期五最為健忘，屬一星期中最多手提電腦被遺留的日子！全港18區中，油尖旺的乘客最健忘，其次是中環和灣仔區。

香港人東奔西走，總會裝備十足！而他們的隨行物品將會令你大開眼界：父母和褓姆遺留的兒童玩具，例如解壓玩具和可愛的粉紅色兔子毛絨玩具、試圖逃離水星逆行的占星家遺留的一串粉紅色水晶、一個水晶獎座、卡樂B粉絲遺留的一個熱浪薯片手提布袋、「為食貓」遺留的牛油果、兩塊肉眼排、一袋芝士和酒漏斗。

最多人遺留的鑰匙是寶馬，其次是平治、凌志、富豪及福士。5大最常被遺留的產品品牌當中，Apple產品被遺留得最多，其次是Samsung、Louis Vuitton(LV)、Bose和Chanel。