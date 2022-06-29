兆康苑兩房戶累減56萬沽　4年帳蝕43萬元

樓市蝕讓潮延伸至居屋市場，屯門兆康苑有兩房單位累減56萬元，以482萬元已補價自由市場價售出，原業主持貨約4年帳面虧損約43.8萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●香港置業胡淑明表示，香港仔居屋嘉隆苑B座中層8室，實用面積約401方呎，兩房間隔，已補價自由市場放售價550萬元，放盤1年減價5萬元，獲外區客以約545萬元承接，呎價約13,591元，低市價約1%。

●美聯李聖智稱，柴灣杏花邨25座中層6室，實用面積約499方呎，兩房間隔，望內園景，以816萬元售出，呎價約16,353元。原業主於2014年3月以約560萬元購入物業，是次轉手帳面獲利約256萬元，物業升值約45.7%。

●美聯陳凱廸表示，西營盤縉城峰1座中層C室，實用面積約763方呎，套三房間隔，享海景，原以約1,950萬元放售，議價後減至約1,900萬元成交，呎價約24,902元。原業主於2010年10月份以約1,455萬元購入物業，是次轉售帳面獲利455萬元，升值約31.3%。

●世紀21北山嚴智贇指出，北角海峰園南峰閣低層D室，實用面積約647方呎，兩房間隔，成交價約1,096萬元易手，呎價約16,940元，新買家為區外換樓客。原業主於2012年10月以約678萬元購入上址自用，持貨10年帳面賺約418萬元，單位升值約61.7%。

●中原梁紹雄表示，西半山豫苑2座低層E室，實用面積約587方呎，兩房間隔，以1,060萬元，呎價約18,058元。原業主於2009年10月以460萬元買入單位，持貨13年帳面獲利600萬元，升值約1.3倍。

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九龍區

●中原施蒂文表示，啟德1號(I)第2座中層E室，實用面積約524方呎，兩房間隔，享內園景，以1,160萬元放售，減至1,145萬元沽出，呎價約21,851元。原業主於2016年9月以約828萬元購入單位，現轉手帳面獲利317萬元。

●中原歐陽振邦指出，長沙灣宇晴軒本月暫錄約8宗成交，平均實用呎價約18,566元，屋苑2座高層A室，實用面積約464方呎，兩房間隔望內園景，去年12月開價938萬元放售，本月中調整至880萬元即獲洽購，最後以863萬元成交，呎價約18,599元。

●利嘉閣郭永峰表示，荔枝角美孚新邨2期吉利徑2號低層C室，實用面積約620方呎，原則兩房，改為三房連套房間隔，以730萬元獲承接，呎價約11,774元。原業主於2007年12月以約308.8萬元購入上址，持貨約15年帳面獲利約421.2萬元。

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新界區

●中原胡耀祖稱，馬鞍山本月暫錄約75宗二手成交，對比上月同期錄約100宗減少，其中翠擁華庭11座中層A室，實用面積約675方呎，三房連套間隔，開價約865萬元，議價後以860萬元易手，呎價約12,741元。原業主於2008年以305萬元購入單位，持貨14年帳面獲利555萬元，升值約1.8倍。

●中原徐可志表示，馬鞍山觀瀾雅軒本月暫錄約1宗成交，屋苑1座中層B室，實用面積約1,012方呎，套三房間隔，開價約1,450萬元，議價後以1,428萬元易手，呎價約14,111元。原業主於2000年約458萬元購入單位，持貨22年帳面獲利約970萬元，升值約2.1倍。

●中原張曼筠表示，粉嶺居屋景盛苑本月暫錄約2宗成交，屋苑D座中層3室，實用面積約606方呎，三房間隔，未補價第二市場開價約430萬元放售，減價後以380萬元獲承接，呎價約6,271元。原業主於1996年以91.6萬元購入上址，持貨26年帳面獲利約288.4萬元，升值約3.1倍。

●利嘉閣黃靜顏表示，上水居屋彩蒲苑C座中高層13室，實用面積約363方呎，兩房間隔，已補價自由市場成交價445萬元，呎價約12,259元。屋苑本月暫錄2宗二手成交，目前放盤量有約55個，入場價405萬元起。

●利嘉閣洪瑋俊稱，將軍澳日出康城晉海1B座低層C室，實用面積約489方呎，兩房間隔，成交價808萬元，呎價約16,524元，呎價屬屋苑近期低位。原業主於2017年底以559.8萬元購入單位，現帳面獲利248.2萬元，升值約44.3%。

●祥益袁思賢表示，屯門居屋兆康苑H座低層6室，實用面積約483方呎，兩房間隔，已補價自由市場叫價475萬元，累減23萬元，以452萬元售出，呎價約9,358元。

●祥益胡志偉稱，屯門居屋新圍苑A座中層8室，實用面積約401方呎，兩房間隔，減價18萬元，已補價自由市場成交價410萬元，呎價約10,224元。

●萬怡置業龍超君表示，屯門居屋兆康苑S座中層5室，實用面積約447方呎，兩房間隔，累減56萬元，以482萬元已補價自由市場價成交，呎價約10,783元。原業主於2018年以約525.8萬元已補價購入單位，至今轉手帳面虧蝕約43.8萬元。

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