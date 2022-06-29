內地樓市爆斷供潮　內房龍頭憂景氣難復舊觀

內地經濟次季以來備受疫情衝突，封城措施令多地近乎停擺，大大影響企業和居民收入。內媒引述消息指，全國斷供房及「法拍房」(即法院拍賣房產)大增，反映經濟不景下樓市出現斷供潮。即使內地近月加大放寬樓市調控的力度，惟有大型房企管理層明言，史上最糟的樓市雖見底，但仍難望重返昔日榮景！

法院拍賣房產逾千套

內媒引述國家金融與發展實驗室發布的「2021年度中國槓桿率報告」，「法拍屋」數量從2019年的50萬套，至去年增至超過160萬套，數量暴增顯示各地樓市面臨崩盤，且地方政府面對財政危機。一名中央財經大學教授曾於1月在微博發文表示，4大行已經起訴20萬斷供房主。其後有網民引述銀行金融系統風控會議消息指，全國所有斷供房近4,000萬套，法拍房已逾1,000萬套，斷供潮來臨。

近月，隨着地方政府放寬購買限制和降低抵押貸款利率後，樓市有改善迹象。數據顯示，17個城市6月至今新屋銷售數據按月飆升89%。萬科集團董事長郁亮指，史上最糟糕的樓市衰退終於結束，短期已見底，但復甦是一個緩慢而溫和的過程，需要時間。他又稱，5月份一、二線城市的銷售額按月略有增長，6月的復甦可能會更明顯，這對開發商來說是個好消息，可望藉銷售反彈緩解引發一波違約潮的現金緊縮。