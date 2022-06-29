一手樓混戰 市區新盤入場費345萬搶客
2022年06月29日 21:03
東網電視更多新聞短片
新盤市場競爭激烈，發展商開價未敢進取。長沙灣有市區新盤推出首張價單，提供50伙，入場單位約346萬元，為新盤市場今年最低。首張價單更有逾三成半的單位折實售價為「三字頭」。
●長沙灣佳悅首批50伙 入場費由345.92萬元今年最低
由佳寧娜(00126)及宏達控股合作發展的長沙灣佳悅，周三(29日)率先開價。項目首張價單提供50伙，折實平均呎價約19,493港元。開放式單位入場費由345.92萬元起，屬新盤市場今年首批入場費最低。
首批單位包括36伙開放式戶及14伙一房戶，實用面積199至289方呎。售價方面，提供最高6%折扣後，折實售價介乎345.92萬至587.31萬元，折實呎價由17,383至22,129元。
首批售價及呎價入場單位為5樓A室，實用面積199方呎。據價單顯示，50伙單位當中，有18伙折實售價屬「3字頭」，即低於400萬元。同時，全數50伙折實售價均低於600萬元。
●凱柏峰I最終接獲近6200張入票
全新盤即將開售，信和置業(00083)、嘉華國際(00173)及招商局置地(00978)合作發展的將軍澳日出康城凱柏峰I，將於明(30日)首輪發售238伙。信和置業營業部集團聯席董事田兆源表示，項目已經截票，最終獲接6,196張入票，超額逾25倍。
田氏續指，入票的客源當中有八成屬年輕人。同時，將軍澳主區的票源佔整體約65%，港島東區亦佔約20%。即將發售的238伙，折實平均平呎18,136元，按定價計市值約22億元。另外，樓盤所有住宅車位均配備EV電動車充電。
●飛揚第一期夥拍中原按揭推按揭優惠
長實集團(01113)及新鴻基地產(00016)合作發展的屯門青山公路大欖段飛揚第一期，將於周六(2日)次輪發售80伙。長實高級營業經理楊桂玲指，上述包括8伙連天台特色單位將會招標發售，現時接獲不少準買家查詢，有信心相關售價可刷新項目新高紀錄。
為配合銷售部署，該盤夥拍中原按揭為買家提供「置抵抗加息按揭」優惠。中原按揭董事總經理王美鳳指出，是次優惠全期按息低至銀行同業拆息(H)加1.3厘，以今日的一個月拆息0.88厘計算，實際息率為2.18厘，按揭年期達30年，按揭成數高達9成。
●馬鞍山迎海1期複式戶5,078萬元沽
豪宅買家頻頻入市，恒基地產(00012)旗下馬鞍山迎海1期，周三(29日)透過招標以「半億」沽出1伙複式單位。上述為2座地下及1樓A室，實用面積2,745方呎，下層設有客廳、飯廳及閱讀廳，外連1,187方呎花園，上層則設有三間套房。單位連同兩個車位以5,078.25萬元成交，呎價為18,500元。
●大埔白石角Silicon Hill第1期頂層特色戶新高價沽
特色單位向來備受追捧，新鴻基地產(00016)旗下大埔白石角Silicon Hill第1期，最新沽出第2座12樓A1室頂層特色戶，實用面積830方呎，採四房連儲物室間隔，客飯廳外連262方呎平台，平台設樓梯通往464方呎天台，成交價逾1,975萬元創項目新高，呎價約23,795元。
●沙田星凱‧堤岸連平台戶招標售1,286萬元
中洲置業營銷策劃總監楊聰永表示，旗下沙田星凱‧堤岸近日連沽兩伙，套現逾3,200萬元。其中周三(29日)最新以招標形式售出1座5樓E室連平台單位，實用面積536方呎，平台面積445方呎，成交價1,286.4萬元，呎價24,000元。項目周二(28日)亦沽出2座26樓C室，實用面積850方呎，以1,996.1萬元售出，呎價23,484元。
中洲置業助理營銷策劃總監符錫龍補充，樓盤自5月底推出新銷售安排，約一個月內沽出26伙，包括14伙平台特色戶，套現逾2.8億元。