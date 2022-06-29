一手樓混戰　市區新盤入場費345萬搶客

新盤市場競爭激烈，發展商開價未敢進取。長沙灣有市區新盤推出首張價單，提供50伙，入場單位約346萬元，為新盤市場今年最低。首張價單更有逾三成半的單位折實售價為「三字頭」。

●長沙灣佳悅首批50伙 入場費由345.92萬元今年最低

首批單位包括36伙開放式戶及14伙一房戶，實用面積199至289方呎。售價方面，提供最高6%折扣後，折實售價介乎345.92萬至587.31萬元，折實呎價由17,383至22,129元。

首批售價及呎價入場單位為5樓A室，實用面積199方呎。據價單顯示，50伙單位當中，有18伙折實售價屬「3字頭」，即低於400萬元。同時，全數50伙折實售價均低於600萬元。

●凱柏峰I最終接獲近6200張入票

田氏續指，入票的客源當中有八成屬年輕人。同時，將軍澳主區的票源佔整體約65%，港島東區亦佔約20%。即將發售的238伙，折實平均平呎18,136元，按定價計市值約22億元。另外，樓盤所有住宅車位均配備EV電動車充電。

●飛揚第一期夥拍中原按揭推按揭優惠

為配合銷售部署，該盤夥拍中原按揭為買家提供「置抵抗加息按揭」優惠。中原按揭董事總經理王美鳳指出，是次優惠全期按息低至銀行同業拆息(H)加1.3厘，以今日的一個月拆息0.88厘計算，實際息率為2.18厘，按揭年期達30年，按揭成數高達9成。

●馬鞍山迎海1期複式戶5,078萬元沽

●大埔白石角Silicon Hill第1期頂層特色戶新高價沽

●沙田星凱‧堤岸連平台戶招標售1,286萬元

中洲置業營銷策劃總監楊聰永表示，旗下沙田星凱‧堤岸近日連沽兩伙，套現逾3,200萬元。其中周三(29日)最新以招標形式售出1座5樓E室連平台單位，實用面積536方呎，平台面積445方呎，成交價1,286.4萬元，呎價24,000元。項目周二(28日)亦沽出2座26樓C室，實用面積850方呎，以1,996.1萬元售出，呎價23,484元。

中洲置業助理營銷策劃總監符錫龍補充，樓盤自5月底推出新銷售安排，約一個月內沽出26伙，包括14伙平台特色戶，套現逾2.8億元。