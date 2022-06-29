大麥植髮醫療、富麗寶石向港交所提交上市申請

內地毛髮診療公司大麥植髮醫療以及礦業公司富麗寶石周三(29日)提交上市申請。

大麥植髮醫療提供問診、診斷、微針植髮、固髮和養髮等服務，2021年全年盈利6,607.2萬元人民幣(下同)，按年倒退4.9%；收入按年增長33.57%至10.21億元，其中79%來自手術植髮；毛利率70.9%，按年下滑5個百分點。集資所得將用於拓展營運網絡；用於研發；推進醫療服務的數碼化轉型；用於物色戰略性投資及收購；以及用作營運資金及一般公司用途。中信建投為獨家保薦人。

富麗寶石於2016年12月取得採礦許可證，獲批年產量為30萬噸橄欖石礦石，目前預計在2023年第三季度完成整體的礦山建設，並在2023年第四季度獲得商業化生產所需的批文、許可證及執照，以在2024年第一季度開始商業化生產。2021年虧損按年擴大至3,433.3萬元，2020年蝕2,373.8萬元；收入78.5萬元，按年增長11.03%。集資所得將用於意氣松南山項目的建設和開採業務；實施及部署全球市場營銷策略；用於銷售渠道開發計劃；以及一般營運用途。