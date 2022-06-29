【產經評論】經濟鬥衰且分裂　全球難逃大蕭條

全球經濟備受高通脹所累，尤其歐美在無法解決能源危機之下，未來一年經濟只會「鬥衰」。避險需求將繼續支持美元強勢，意味亞洲新興經濟體為保匯價，所受的壓力揮之不去。環顧全球，本來得看體制相對強的中國於次季經濟觸底後的復甦進度，惟在防疫原則不變之下，只怕繼續陷困於「新冠周期」，疊加中美博弈下，世界經濟分裂帶來嚴重禍患，預示全球大蕭條終究無可避免！

歐美堅持在俄烏問題上推動東西對立，能源危機只會愈演愈烈。今年以來，歐洲多國的能源價格大幅飆升，法國政府已明言，中東產油國如沙特阿拉伯及阿聯酉的產能，根本沒有多大的增產石油空間，在俄油供應大減之下，年內歐洲的能源危機是無望解決的。可以預見踏入下半年的北半球，即秋冬季來臨，將是通脹再闖高峰之時。

美國的處境不見得樂觀，除了加息收水效應之外，次季中國封城防疫，經濟急速放緩的風險外溢，將反映在下半年的美國經濟數據上。無論是歐美的央行，都表明會大手加息遏抑通脹。問題是眼前通脹是由供應端失衡所造成，單是糧食投入就無法靠加息去解決，故以「落重藥」打擊需求端來控制物價的做法，無異於「飲鴆止渴」，只會加速經濟衰退。難怪愈來愈多分析師都對歐美經濟表現打定輸數，美股好景不再，正好說明資金取向審慎。

若將眼光轉移至亞洲，今年以來的美元強勢，令多種亞洲貨幣貶值至多年新低，統計顯示次季將創1998年亞洲金融風暴以來最差。為支持匯率穩定，各大亞洲央行都花了不少外匯儲備干預匯市，偏偏疫情反覆，疫苗接種率又不及歐美，再加上進口物價大幅上升，增內部不穩定因素，鋌而走險開放邊境刺激經濟，福禍難料。

次季內地經濟備受疫情打擊，當局已推「組合拳」應對，尤其是鬆手內房調控，科企監管壓力亦見緩和，本來下半年經濟復甦不無希望。惟一個重大不明朗因素仍是疫情，若維持「動態清零」原則，經濟走不出「新冠周期」，時不時就封城停產，那復甦效益必然要大打折扣。

如是者，就連體制相對強的中國，經濟前景尚不明朗，全球經濟豈可樂觀？歐美迎面而來的是滯脹叩門。以西方的政治體制經驗，經濟不景氣將讓政客有更大動力向外挑起各種事端，以諉過於人的方法將內部不滿的視線轉移，俄烏衝突中歐美政客的表現正是實例。雖然眼下全球市場流動性和金融系統的風險仍相對可控，惟歐美向俄施以金融制裁已動搖美元信用，促使世界經濟加速分裂，貨幣、科技、金融、能源等博弈推演下去，只怕最終離不開一場實戰！

全球正面對一場比上世紀大蕭條更嚴重的經濟危機，各主要市場的股、樓等資產價格反覆轉弱，就連充滿幻想空間的加密貨幣市場都現大逃亡，大概就在先行反映這份悲觀的預期，投資者必須謹而慎之應對。