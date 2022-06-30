美油產創逾兩年新高　紐油收市跌穿110美元

國際油價周三(29日)下挫，紐約8月期油收報每桶109.78美元，跌1.98美元或1.77%；布蘭特8月期油收報每桶116.26美元，跌1.72美元或1.46%。

美國能源資訊署(EIA)公布，上周美國原油庫存下降276萬桶，分析師預期下降122萬桶；庫欣地區的原油庫存延續數週以來的下跌態勢，下降78.2萬桶，該庫存降至2014年10月份以來的新低；汽油庫存意外增加265萬桶；餾分油庫存意外增加256萬桶；煉油廠產能利用率上升1%。

財經網誌Zerohedge評論指，庫欣地區的儲油罐需要最低限度的石油才能維持正常運營，貿易商們的估計為約2,000萬桶。

EIA數據還顯示，美國原油產量創下2020年4月份以來的新高。這刷新了兩周前公布的原油產量，當時原油產量達到1,200萬桶，為2020年4月以來首次。

近日美國公佈的一系列經濟數據不佳，市場對衰退擔憂加劇。PVM Oil Associates分析師Stephen Brennock說，對經濟衰退的擔憂就是恐懼，但同一時間，石油基本面依然穩固。

Oanda高級市場分析師Ed Moya表示，歐洲需求將保持強勁，尤其是在天然氣供應耗盡的情況下，而北美對原油的需求正在減弱。