美股個別發展　道指收市升82點

美國股市周三(29日)個別發展，道指收報31,029點，升82點或0.26%；標指收報3,818點，跌2點或0.07%；納指收報11,177點，跌3點或0.03%。

聯儲局主席鮑威爾曾表示，7月議息會議將加息半厘或0.75厘，多名聯儲局官員亦表態指有必要進取加息抗通脹。三藩市聯儲銀行行長戴利稱，不少人憂慮當局行動過於進取或導致經濟衰退，惟她更擔心的是通脹失控，對美國經濟才是最大風險，故當局有必要加息來減低需求，希望民眾很快感受到通脹壓力減輕。

紐約聯儲銀行行長威廉斯則指，聯儲局有必要果斷抗擊通脹。戴利和威廉斯均預期失業率將從目前的3.6%水平上升，相信強勁的勞工市場和健全的經濟足以承受收緊幣策造成的打擊，不認為出現經濟衰退。聖路易斯聯儲銀行行長布拉德則引用過去分別在1983年和1994年的聯儲局加息周期往績，均無觸發經濟衰退，相信今次亦能安然無恙。

不論如何，聯儲局的措施似乎漸見成效。信安環球投資表示，美國通脹似乎正見頂，消費者需求正從商品轉移至服務，整體需求亦見緩和，故核心商品的價格壓力料更趨向通縮。

富國銀行則指，若經濟衰退出現，這輪熊市將持續更久。回顧歷史，標指在二戰以來的11次熊市，平均持續16個月，平均回報率為負35.1%。當中，沒有伴隨衰退的熊市平均持續時間僅約6個月，平均回報率為負28.9%，惟若同時發生經濟衰退，熊市平均持續時間長達約20個月，平均回報率慘見負37.8%。

企業消息方面，瑞銀下調拍賣網站eBay和網上奢侈時裝平台Farfetch評級至「中性」，並削前者目標價12美元，至48美元，後者則減3美元，至10美元。該行認為，eBay年初至今的表現在業內尚算良好，主要受惠於其約2%的股息收益率和積極的股票回購行動。

不過，當市場反彈時，其股票走勢或落後於增長快速的同類細價股，在看見該企清晰的增長和盈利前，才調高其評級，Farfetch亦面對相似盈利挑戰。eBay大致平穩，Farfetch則跌3.25%。