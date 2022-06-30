陳蓓敏：市場早預期騰訊南非大股東減持　需時間消化

美國6月消費者信心指數跌至98.7，差於預期的100.4。6月消費預期指數跌至66.4，為2013年3月以來最低值。美國消費者信心疲弱，不單只影響美國消費市場，也會影響全球生產供應鏈。4月美國房價按月升1.6%，按年升約19%，受房屋庫存低企帶動。美國公布第一季GDP第三次修訂數據，投資者觀望連環加息後第二季數據表現。本周末將是美國長假期，投資者採取觀望。

國家衞健委發布新防控措施，縮短入境人員隔離時間，由原來「14+7」，減至「7+3」。雖然時間上有所改善，但投資者仍對疫情抱有觀望態度。深證跌2.2%，達286點。上證跌1.4%，收報3361。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG082。作者及其客戶持有騰訊。)