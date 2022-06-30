道指升82點　圓匯企136水平

●踏入亞洲時段，美匯指數報104.84；港匯見7.8461；離岸人民幣(CNH)報6.7052；美元兌日圓處136.6；歐元報1.0443，英鎊報1.2127。金價微升至1,818.4美元。布油升至112.2美元，紐油跌至109.6美元。比特幣跌不足1%企2萬美元。道指期貨跌24點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水76點。

●美國聯儲局主席鮑威爾周三(29日)表示，聯儲局加息帶來經濟過度放緩的風險，但如果高通脹持續，公眾對通脹預期進一步升溫，將是更大風險。

●港股ADR指數全日偏軟，按比例計算，收報21,984點，跌11點或0.05%。

●國際清算銀行(BIS)總裁Agustin Carstens出席歐洲央行年會時再一次強調，各國央行需要認清高通脹是目前最大的威脅，縱使在對抗通脹的代價沉重，甚至令經濟增長受阻，但也要堅決應對高通脹。

●國際評級機構惠譽在一份報告中指出，如果俄羅斯對歐盟的天然氣供應突然中斷，將對部分中東歐國家產生嚴重影響，包括高通脹、經濟負增長等。

●隨着近期加密貨幣價格大跌，有投資該行業的基金據報申請破產，或意味到加密貨幣產業正步入寒冬。外媒報道，知名加密貨幣對沖基金Three Arrows Capital(3AC)未能如期支付一筆超過6.7億美元貸款，已申請清盤。

●7月恒生指數夜期收報21,937點，升82點，低水60點，成交22,223張。

●紐約8月期油收報每桶109.78美元，跌1.98美元或1.77%；布蘭特8月期油收報每桶116.26美元，跌1.72美元或1.46%。

●紐約期金收報每安士1,817.5美元，跌3.7美元或0.2%。

●英國富時100指數收報7,312點，跌11點或0.15%；法國CAC指數收報6,031點，跌54點或0.9%；德國DAX指數收報13,003點，跌228點或1.73%。