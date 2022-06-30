許繹彬：港股6月升幅冠全球 上望四個月高位
2022年06月30日 10:21
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耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，港股近期氣勢如虹，恒指一度直逼22,500點水平，在「六絕月」升幅冠絕全球，一洗近半年來的頽風，期貨市場更在22,000以上作結。帶動港股勢如破竹的主要動力，一定是股民至愛的香港交易所(00388)，由本月低位334.2港元，一口氣衝破400元的重要關口。
許指出，「股王」騰訊(00700)在本周本來可以與港交所締造「比翼齊飛」的格局，但好景不常，主要股東南非Naspers起初承諾至少未來3年內不會再減持股份，但不足14個月宣布再次減持騰訊，更揚言預計會每日於場內出售。消息一出，騰訊股價隨即由400元附近直插至350元的水平。
Naspers此等反口行為，會令市場出現杯弓蛇影的現象，例如令原本已重拾正軌的阿里巴巴(09988)，突然亦傳出其主要股東軟銀會減持；科技板塊的前景及升勢短期內受阻。眾所周知，全球經濟在疫情的折磨下，企業出現銀根緊繃是正常現象，套現解困或作另類投資乃人之常情；若果其減持行為，是落入另一強者手中，或對被減持的公司前景更為有利，因此暫以平常心對待。
許續稱，在各種利好因素充斥下，大市成交顯然上升，更曾高見2,000億元，是近來罕見，儘管昨日出現顯著回吐，或因三期結算所致；現階段若北水灌溉力度未減，對後市暫仍有利，加上一系列疫情鬆綁的措施出台，特別是縮短隔離天數政策，意味向通關的日子再邁前一步。大市的良好氣氛暫未有改變，恒指暫以21,700作防守區，而上望有力挑戰4月高位22,523點。他建議投資者現階段留意大價股為主，比亞迪股份(01211)近日頗為強勢，借調整留意其走勢。