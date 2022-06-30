【高盛推介】騰訊及美團逆市落後 股價低位整固
2022年06月30日 11:06
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高盛(亞洲)有限責任公司：受大股東減持消息拖累，騰訊由本周一(27日)起連跌4日，但股價多次於360港元水平整固，現報360元，跌約1.7%。另外，據騰訊報表披露，騰訊昨(29日)於聯交所回購83萬股，涉資約3.04億元。
美團則在200元大關整固，現報201元，微跌約0.8%。有券商指市場對港股持倉屬低配，未來或迎來反彈。該行將美團列為港股首選名單之一，目標價226元。
觀察個股輪證資金流向，近期資金積極部署騰訊好倉，過去3個交易日皆錄得資金流入，合共約8,350萬元。淡倉方面，認沽證於昨日獲資金轉向流入，有約180萬元。
美團方面，好倉於昨日獲資金趁低吸納，錄得約1,960萬元資金流入。
觀察港股通資金流向，昨日北水繼續買入騰訊，錄得約8.5億元資金淨買入。美團則於昨日繼續獲北水繼續沽出，錄得約2.5億元資金賣出。
由於明(7月1日)為香港假期，下周一(7月4日)則為美國假期。因此投資者在部署時，應將此作為考量之一，選擇認股證應考慮時間值損耗因素，揀選年期長於2個月的產品，牛熊證宜選擇遠收回價產品以控風險。
投資者如看好騰訊，認購證方面的低面值選擇可留意價外騰訊購(14965)，可控制投入資金。熱門的高槓桿選擇可留意騰訊購(12127)。貼價的高敏感度選擇可留意騰訊購(16569)。牛證方面可留意騰訊牛(60637)，與現價有約30元收回距離。
騰訊購(14965)，行使價469.08元，2022年10月26日到期，實際槓桿8.8倍，低面值、價外。
騰訊購(12127)，行使價430元，2022年09月16日到期，實際槓桿10.0倍，熱門、高槓桿。
騰訊購(16569)，行使價411.08元，2022年09月08日到期，實際槓桿9.6倍，貼價、高敏感度。
騰訊牛(60637)，收回價330元，行使價327.2元，換股比率500，槓桿比率11.0倍，相近收回價牛證中槓桿最高。
騰訊沽(13619)，行使價298.8元，2022年09月22日到期，實際槓桿7.5倍，高槓桿。
騰訊熊(56845)，收回價400元，行使價403元，換股比率500，槓桿比率7.7倍，新上市。
美團購(17924)，行使價269.08元，2022年11月25日到期，實際槓桿5.0倍，價外、低街貨。
美團購(18230)，行使價250元，2022年10月26日到期，實際槓桿5.3倍，貼價。
美團牛(50614)，收回價180元，行使價177元，換股比率500，槓桿比8.1倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
美團沽(17848)，行使價175元，2022年09月26日到期，實際槓桿4.4倍，貼價。
美團熊(64710)，收回價220元，行使價223元，換股比率500，槓桿比率8.8倍，近 20元收回距離遠熊。
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