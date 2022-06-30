【高盛推介】騰訊及美團逆市落後　股價低位整固

高盛(亞洲)有限責任公司：受大股東減持消息拖累，騰訊由本周一(27日)起連跌4日，但股價多次於360港元水平整固，現報360元，跌約1.7%。另外，據騰訊報表披露，騰訊昨(29日)於聯交所回購83萬股，涉資約3.04億元。

美團則在200元大關整固，現報201元，微跌約0.8%。有券商指市場對港股持倉屬低配，未來或迎來反彈。該行將美團列為港股首選名單之一，目標價226元。

觀察個股輪證資金流向，近期資金積極部署騰訊好倉，過去3個交易日皆錄得資金流入，合共約8,350萬元。淡倉方面，認沽證於昨日獲資金轉向流入，有約180萬元。

美團方面，好倉於昨日獲資金趁低吸納，錄得約1,960萬元資金流入。

觀察港股通資金流向，昨日北水繼續買入騰訊，錄得約8.5億元資金淨買入。美團則於昨日繼續獲北水繼續沽出，錄得約2.5億元資金賣出。

由於明(7月1日)為香港假期，下周一(7月4日)則為美國假期。因此投資者在部署時，應將此作為考量之一，選擇認股證應考慮時間值損耗因素，揀選年期長於2個月的產品，牛熊證宜選擇遠收回價產品以控風險。

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