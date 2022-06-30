【產經直播】下半年投資攻略 專家教你揀股！
2022年06月30日 11:35
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港股在6月最後一個交易日於二萬二關爭持，總結上半年走勢非常波動，展望下半年表現又如何？投資者要睇實甚麼因素？
三星區塊鏈技術ETF(03171)掛牌一周以來，表現如何？該ETF採用主動型策略，由基金經理管理從環球股市中選股，最新持股中有哪些企業？它們如何受惠於區塊鏈的發展？區塊鏈發展前景有多龐大？
除了區塊鏈，還有甚麼科技相關投資主題值得留意？下月推出的三星亞太元宇宙概念(新西蘭除外)ETF(03172)，其投資策略又如何助投資者捕捉科技發展趨勢？
中資科技板塊經歷反彈後整固，最新有京東(09618)公布與騰訊(00700)重續戰略合作協議，為期3年，冀為用戶提供更好及更方便的購物體驗，消息可提振股價？另外，AI股商湯(00020)周四(30日)禁售期屆滿即有異動，曾大插逾五成，成市場焦點，有貨點算好？若嫌個別股份走勢過於波動，以三星中證中國龍網ETF(02812)部署整個板塊，較能分散風險？
另外，早前七大工業國集團(G7)同意對俄羅斯石油價格設上限，藉此加強對俄制裁，消息刺激國際油價連升多日，上望空間仲有幾大？三星標普高盛原油ER期貨ETF(03175)能有效捕捉油價走勢？
《三星資產運用(香港)特約：ETF解密》即找來三星資產運用ETF分銷主管凌子敬及凱基亞洲投資策略部主管溫傑，為你解答。
三星區塊鏈技術ETF
三星亞太元宇宙概念（新西蘭除外）ETF
三星彭博環球半導體ETF
三星NYSE FANG+ ETF
三星中證中國龍網ETF
三星亞太高息房地產信託(新西蘭除外)ETF
三星標普高盛原油ER期貨ETF
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