【高盛推介】市場注視美國經濟數據 鮑威爾指軟着陸具挑戰
2022年06月30日 13:34
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（中新社圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：近日美國有重磅經濟數據公布，包括昨(29日)公布首季GDP下跌1.6%，差過市場預期；今(30日)晚將公布首次申領失業救濟人數，或預視就業市場前景，市場密切關注。
美國聯儲局主席鮑威爾參與歐洲央行年會的論壇時指，經濟「軟著陸」的路徑或變得更窄，無法保證當局能在避免經濟衰退的同時能降低通脹。美股三大指數在周二(28日)急跌後昨日個別發展，三大指數均升跌不多於半個百分點。
觀察個股輪證資金流向，過去5個交易日皆錄得資金流入三大指數淡倉，納指、道指及標指分別合共約1,490萬、600萬及200萬元。
投資者可考慮以美指認沽證作對沖風險，道指方面可留意屬高槓桿的低面值道指沽(10401)。納指方面的中期選擇可留意屬3個月期以上產品中，槓桿最高的道指沽(10436)。高槓桿選擇可留意屬市場上槓桿最高的納指沽(10386)。標指方面可留意屬中期的低街貨標指沽(10435)。
道指沽(10401)，行使價27,380點，2022年09月16日到期，實際槓桿12.0倍，高槓桿、低面值。
納指沽(10436)，行使價8,880點，2022年12月16日到期，實際槓桿5.8倍，3個月期以上產品中，槓桿最高。
納指沽(10386)，行使價10,450點，2022年09月16日到期，實際槓桿8.2倍，市場上槓桿最高認沽證。
標指沽(10435)，行使價3,450點，2022年12月16日到期，實際槓桿6.4倍，中期、低街貨。
投資者如看好後市表現，道指方面的貼價選擇可留意低街貨道指購(10476)。高槓桿選擇可留意低面值道指購(10422)。納指方面的高槓桿選擇可留意低街貨納指購(10481)。貼價選擇可留意納指購(10421)。標指方面可留意屬中期的低街貨標指購(1042)9。
道指購(10476)，行使價32,100點，2022年12月16日到期，實際槓桿8.9倍，貼價、低街貨。
道指購(10422)，行使價32,800點，2022年09月16日到期，實際槓桿16.6倍，高槓桿、低面值。
納指購(10481)，行使價14,550點，2022年12月16日到期，實際槓桿9.6倍，高槓桿、低街貨。
納指購(10421)，行使價13,500點，2022年12月16日到期，實際槓桿9.0倍，貼價。
標指購(10429)，行使價4,300點，2022年12月16日到期，實際槓桿11.1倍，中期、低街貨。
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