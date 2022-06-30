【高盛推介】市場注視美國經濟數據　鮑威爾指軟着陸具挑戰

高盛(亞洲)有限責任公司：近日美國有重磅經濟數據公布，包括昨(29日)公布首季GDP下跌1.6%，差過市場預期；今(30日)晚將公布首次申領失業救濟人數，或預視就業市場前景，市場密切關注。

美國聯儲局主席鮑威爾參與歐洲央行年會的論壇時指，經濟「軟著陸」的路徑或變得更窄，無法保證當局能在避免經濟衰退的同時能降低通脹。美股三大指數在周二(28日)急跌後昨日個別發展，三大指數均升跌不多於半個百分點。

觀察個股輪證資金流向，過去5個交易日皆錄得資金流入三大指數淡倉，納指、道指及標指分別合共約1,490萬、600萬及200萬元。

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