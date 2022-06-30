鄧建初：加息周期　不利公用股

資訊氾濫無處不在，真假新聞充斥市場，形成一股即食文化的風氣，普遍股票難以長升長有。長揸之年代已成過去，未能順應潮流炒法，定必被急上急落的市況，愚弄至迷失方向，信心大失。當然，如果能夠在大冧市，識於微時揸入優質股票，或具備基本因素極低殘的股仔，其大跌風險下降，長揸一段時間仍有可為。可惜很多股民常犯的錯誤，是越跌越心驚，越升越心雄，往往在大插市時不敢撈貨，反而突破高位時，以為安全度高而奮身撲入。

中電6月20日發出盈利警告，股價逆市大跌，RSI更跌至單位數字的歷史罕見水平，證明利用RSI超賣作出入市指標是極度危險。當然，錄得綜合虧損，是因澳洲能源遠期合約公平值出現不利變動引致，撇開該短暫影響的非經常性虧損外，其他業務的盈利，與去年同期的表現大致相若。

資深股評家 鄧建初

(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)