鄧建初：加息周期 不利公用股
2022年06月30日 14:00
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近日港股有逐步回穩的勢頭，在國務院推出一籃子穩住經濟及安全發展的政策措施以來，眾多板塊的股票從谷底回升，慢慢走出陰霾。港股氣氛轉好，然而深受資深股民喜愛的傳統公用股，卻是斯人獨憔悴。有獨市優勢、收益穩定的兩隻公用股王，中電(00002)及中華煤氣(00003)，變成難兄難弟，同是天涯淪落股。昔日的愛情長跑，如今花殘月缺。近期由高位回落甚多，長期捧場客進退維谷，不知如何是好。
資訊氾濫無處不在，真假新聞充斥市場，形成一股即食文化的風氣，普遍股票難以長升長有。長揸之年代已成過去，未能順應潮流炒法，定必被急上急落的市況，愚弄至迷失方向，信心大失。當然，如果能夠在大冧市，識於微時揸入優質股票，或具備基本因素極低殘的股仔，其大跌風險下降，長揸一段時間仍有可為。可惜很多股民常犯的錯誤，是越跌越心驚，越升越心雄，往往在大插市時不敢撈貨，反而突破高位時，以為安全度高而奮身撲入。
在一隻股票獲利甚深之情況下，部份大戶或基金們進行換畫行動，已足以令股價大冧。近期例子，有坊間早前經常談及之航運股王東方海外(00316)、及受惠國策之風電股王龍源電力(00916)逆市大跌，可見現時炒作模式的變化。然而，以上兩者仍是優質股票，當跌至吸引水平，自必引起其餘未曾持貨之基金們的興趣。
言歸正傳，兩隻公用股王，中華煤氣近年業績停滯不前，似有內地燃氣股的影子。香港這個近乎飽和的成熟市場，利潤受到限制，而且加價屢遇阻力，業績缺乏大幅增長空間，收購的內地燃氣股港華燃氣(01083)暫時貢獻不大，所以早前公布停派紅股是可以理解。習慣享受過往派送紅股模式，長期持有之擁躉不禁黯然神傷。股價由三年前高位約15.32元下跌至上周五8.37元，跌幅逾45%，跑輸同期恒生指數24%的跌幅。
中電6月20日發出盈利警告，股價逆市大跌，RSI更跌至單位數字的歷史罕見水平，證明利用RSI超賣作出入市指標是極度危險。當然，錄得綜合虧損，是因澳洲能源遠期合約公平值出現不利變動引致，撇開該短暫影響的非經常性虧損外，其他業務的盈利，與去年同期的表現大致相若。
回顧2000年科網股熱潮，當時的公用股王香港電話變身至現今的電訊盈科(00008)，從高位暴瀉逾95%的歷史教訓，應引以為鑑。任何股票皆有大冧的可能性，所以初哥常以「世事難料」作為炒股之座右銘。中華煤氣和中電應不會重蹈香港電話的覆轍，不過如果業務無大突破，盈利難以大幅增長，打算長期持有者值得三思。
資深股評家 鄧建初
(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)