m18講場：富途千里迢迢去星交所「敲鑼」　唔通係...

互聯網券商富途控股(美股:FUTU)旗下子公司富途證券(新加坡)周四(30日)去咗新加坡敲鑼,公司揀去新加坡交易所(下稱星交所)掛牌,唔要香港啦?絕對無啲咁嘅事!公司同絲絲講,係因為當地子公司正式攞齊星交所全會員資格,先搞個儀式賀一賀!

富途正式獲得星交所證券交易及衍生品交易會員(Trading Member of Singapore Exchange Securities Trading Limited and Singapore Exchange Derivatives Trading Limited)、新交所中央存托結算和證券清算會員(Clearing Member of The Central Depository (Pte) Limited)及新交所衍生品清算會員(Singapore Exchange Derivatives Clearing Limited),係當地證券及衍生品市場中,第12家獲得全會員資格嘅券商,意味住富途唔但止可以喺當地獨立自主清算,仲可以與其他子公司產生協同效應,有助未來進一步加強公司各市場提供新交所產品服務及有關的交易能力,並將全球投資者與星交所連結。確實係喜事一樁,難怪咁大陣仗啦!

富途控股創辦人、董事長、首席執行官及技術委員會主席李華表示,獲得星交所所有會員資格對公司來說係一個重要的里程碑,印證公司朝住建立全方位投資和財富管理超級應用程式(super app)目標又邁進一步;同時體現公司喺推進普惠金融和金融素養方面的能力。

新加坡交易所執行副總裁兼全球業務發起和拓展部主管保得勝(Pol de Win)期盼同富途證券(新加坡)進一步加強合作,以滿足區內對新交所集團投資和風險管理產品不斷增長的零售和機構需求。