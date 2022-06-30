二手樓價指數上半年跌1.74% 新界東最傷

中原城市領先指數CCL最新報181.35點，2022年上半年跌1.74%，但按周升1.13%，升幅12周以來最大。中原城市大型屋苑領先指數報182.42點，半年跌2.07%，按周升1.37%，升幅81周以來最大。

CCL(中小型單位)報180.62點，半年跌1.94%，但按周升1.20%，升幅為61周以來最大。CCL(大型單位)報185.02點，半年跌0.75%，按周升0.76%，升幅7周以來最大。

四區樓價方面，新界東CCL Mass報188.96點，創67周新低，按周跌0.51%，連跌2周共2.30%。新界西CCL Mass報169.71點，按周升1.35%，結束2周連跌。港島CCL Mass報184.97點，按周升1.29%，升幅8周以來最大，結束3周連跌。九龍CCL Mass報178.2點，按周升2.39%，升幅10周以來最大，結束2周連跌。

按半年計，新界東CCL Mass跌幅最大，累跌6.42%。新界西CCL Mass跌1.36%，港島CCL Mass跌1.97%，九龍CCL Mass跌0.4%。