道期挫逾300點　比特幣跌穿2萬美元

美匯指數報104.81；港匯見7.8457；離岸人民幣(CNH)報6.6947；美元兌日圓處136.18；歐元報1.0445，英鎊報1.2132。金價微跌至1,815.3美元。布油弱見112.3美元，紐油跌至109.6美元。比特幣跌逾3%，又失守2萬美元，至1.93萬美元。道指期貨跌320點。

●港股在6月最後一個交易日下跌，恒生指數全日收跌137點或0.6%，報21,859點，主板成交1,514.7億元。恒指上半年累挫1,537點，跌幅6.57%。單計第二季則跌137點或0.62%，連跌4季。

-郭家耀：港股挑戰22,500點，比亞迪300元可吸。

-鄧聲興：物管行業前景看好，碧桂園服務上望40.7元。

-許繹彬：港股6月升幅冠全球，上望4個月高位。

-瑞銀調升港交所目標價至480元。

-滙研指中生製藥收購F-star達協同效應。

-商湯股份解禁即捱沽，曾瀉5成創新低。

-盈警股爆上！華寶國際曾飆26%，市值一度重上200億。

-大快活全年少賺72%，派末期息40仙。

●滬綜指收升37點，6月反彈逾6%。

●中國經濟：

-中國6月官方製造業PMI回升至50.2，重返擴張區間，但仍略遜預期。

-財政部：內地5月銷售彩票按年升8.5%。

-中汽協：首5個月比亞迪銷量增速最顯著。

-內地6月百城租賃成交按月增逾30%。

●加密貨幣：

-內地投資者傳暗地投資加密貨幣，監管從嚴成常態。

-歐盟傳通過臨時協議，強制加密貨幣公司提供交易訊息。

●歐洲三大指數全線向下，跌幅介乎1至2%。

●亞太經濟：

-日本5月工業生產初值按月跌7.2%，創逾兩年最大跌幅。

-南韓5月工業生產按年升7.3%，遠勝預期。

●亞洲三大股市齊跌逾1%，韓國全月挫13%最傷。

●汽車業巨頭Stellantis警告：電動車不減價，市場恐崩塌。

●瑞士藥企諾華擬全球裁員8,000人。

●人民幣中間價續跌至6.7114，兌每百港元報85.45。

●港元隔夜息大升至1.43476厘，1個月拆息連跌3日。

●港交所：

-任命陳建和為董事總經理兼庫務主管。

-港交所可考慮歐紐以外地方設辦公室，料初期需要人手有限。

●新盤消息：

-將軍澳日出康城凱柏峰I首輪推238伙，全數單位已被揀選。

-屯門NOVO LAND料下月推售，準備5個示範單位。

●港鐵東涌牽引配電站項目重推下月28日截標。