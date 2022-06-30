四洲聯營公司盈轉虧 莫非卡樂B……？
2022年06月30日 16:20
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四洲集團(00374)今晨公布截至3月底止全年業績，其中應佔聯營公司一項錄得虧損364.4萬元，扭轉前一年度賺1,166.4萬元，理由是「全球供應鏈的中斷亦導致本公司之主要聯營公司出現缺乏原材料供應的問題」。
聯營公司通常是指持股20至50%的附屬，入帳時不會把這等附屬公司的收入與母公司的收入合併，但這些公司的股東應佔利潤或虧損會按持股比例在母公司「應佔聯營公司溢利及虧損」(或類似字眼)入帳。
究竟四洲有甚麼「主要聯營公司」？2020/21年年報列出3間，就是製造港人治「口痕」恩物的「卡樂B四洲有限公司」、「四洲休閒食品(汕頭)有限公司」，以及「旺旺四洲有限公司」，四洲的持股比例分別是50%、50%及30%。企查查資料顯示，「四洲休閒食品(汕頭)有限公司」的股東信息就是「卡樂B四洲有限公司」，董事長就是四洲的掌門戴德豐，董事還有2名日本人。
事實上，港人熟悉的薯片品牌卡樂B，上周三(22日)今年第3度宣布在日本加價，9月起陸續生效，幅度5至20%，涉148款產品，乃去年10月底以來4度「價格改定」中範圍最廣，理由是原材料和能源價格居高不下，如想不影響品質，單靠自身經營上的努力去抵銷成本上漲壓力已極為困難。這次加價範圍上限與上一次一樣，比起再之前兩次的10%就明顯高出一倍，更「要命」的是51款薯片產品加幅是10%「起跳」。
《東網》當時向卡樂B四洲有限公司查詢本港的薯片產品是否也要加價，對方僅表示，世界各地市場均面對原材料、能源及物流成本飆升帶來的營運壓力，卡樂B於全球不同市場採取不同營銷及定價策略。
卡樂B的苦衷不難理解，該企截至今年3月底止財政年度的經營溢利倒退7.12%，其中毛利率更急跌9.95個百分點至34.2%，主要是收入倒退而成本卻以差不多的幅度上漲，還指引本財年純利倒退約14.1%，每股股息亦不再增長，維持在52日圓。加價消息公布後，卡樂B股價收漲3.73%。
四洲最新業績續指，新冠肺炎疫情及其相關遏制措施導致供應鏈中斷，令銷售及分銷開支增加。內地因應疫情肆虐採取封區措施影響中港跨境運輸的供應鏈，導致「有需求，沒供應」的現象，影響集團業務。第5波疫情對四洲，特別是零售和餐飲業務亦帶來衝擊。集團於過去2個年度均獲香港政府防疫抗疫基金計劃的援助金，然而此等援助金於剛過去的年度相對減少，影響了2年業績的比對。