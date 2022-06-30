四洲聯營公司盈轉虧　莫非卡樂B……？

聯營公司通常是指持股20至50%的附屬，入帳時不會把這等附屬公司的收入與母公司的收入合併，但這些公司的股東應佔利潤或虧損會按持股比例在母公司「應佔聯營公司溢利及虧損」(或類似字眼)入帳。

究竟四洲有甚麼「主要聯營公司」？2020/21年年報列出3間，就是製造港人治「口痕」恩物的「卡樂B四洲有限公司」、「四洲休閒食品(汕頭)有限公司」，以及「旺旺四洲有限公司」，四洲的持股比例分別是50%、50%及30%。企查查資料顯示，「四洲休閒食品(汕頭)有限公司」的股東信息就是「卡樂B四洲有限公司」，董事長就是四洲的掌門戴德豐，董事還有2名日本人。

事實上，港人熟悉的薯片品牌卡樂B，上周三(22日)今年第3度宣布在日本加價，9月起陸續生效，幅度5至20%，涉148款產品，乃去年10月底以來4度「價格改定」中範圍最廣，理由是原材料和能源價格居高不下，如想不影響品質，單靠自身經營上的努力去抵銷成本上漲壓力已極為困難。這次加價範圍上限與上一次一樣，比起再之前兩次的10%就明顯高出一倍，更「要命」的是51款薯片產品加幅是10%「起跳」。

《東網》當時向卡樂B四洲有限公司查詢本港的薯片產品是否也要加價，對方僅表示，世界各地市場均面對原材料、能源及物流成本飆升帶來的營運壓力，卡樂B於全球不同市場採取不同營銷及定價策略。

卡樂B的苦衷不難理解，該企截至今年3月底止財政年度的經營溢利倒退7.12%，其中毛利率更急跌9.95個百分點至34.2%，主要是收入倒退而成本卻以差不多的幅度上漲，還指引本財年純利倒退約14.1%，每股股息亦不再增長，維持在52日圓。加價消息公布後，卡樂B股價收漲3.73%。

四洲最新業績續指，新冠肺炎疫情及其相關遏制措施導致供應鏈中斷，令銷售及分銷開支增加。內地因應疫情肆虐採取封區措施影響中港跨境運輸的供應鏈，導致「有需求，沒供應」的現象，影響集團業務。第5波疫情對四洲，特別是零售和餐飲業務亦帶來衝擊。集團於過去2個年度均獲香港政府防疫抗疫基金計劃的援助金，然而此等援助金於剛過去的年度相對減少，影響了2年業績的比對。