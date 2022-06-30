金管局：5月份港元存款下跌0.6%

香港金融管理局發表的統計數字顯示，今年5月份認可機構的存款總額下跌0.7%。其中港元存款及外幣存款受企業資金進出影響，分別下跌0.6%及0.9%。

由年初截至5月底計，存款總額沒有明顯變動，港元存款上升1%。香港人民幣存款在5月份上升1%，於5月底為8,504億元人民幣。跨境貿易結算的人民幣匯款總額於5月份為7,773億元人民幣，而4月份為7,425億元人民幣。該局提醒，存款變動受多項因素影響，包括利率走勢、市場集資活動等，因此適宜觀察較長期趨勢，毋須過度解讀個別月份的波動。

另外，5月份貸款與墊款總額上升0.5%，由年初截至5月底計上升1.0%。其中在香港使用的貸款(包括貿易融資)及香港境外使用的貸款在5月份分別上升0.6%及0.1%。由於港元存款下跌而港元貸款上升，港元貸存比率由4月底的85.6%，上升至5月底的86.5%。

5月份港元貨幣供應量M2及M3同時下跌0.7%。與去年同期比較，港元貨幣供應量M2沒有明顯變動，港元貨幣供應量M3則微跌0.1%。5月份經季節因素調整的港元貨幣供應量M1下跌2.5%，與去年同期比較下跌0.8%，部分反映投資相關活動。貨幣供應量總額M2及M3於5月份同時下跌0.7%，與去年同期比較則同時上升1.9%。