安永料港新股全年集資2200億　難登全球三甲

本港新股市場於半年結時終見起色，會計師行安永認為下半年表現逐步回暖，但受美國加息、宏觀經濟下行、地緣政治不穩等因素影響，將全年集資額預測由3,500億港元，降至2,200億元，為四大行中最牛預測。該行亞太區上市服務主管蔡偉榮表示，隨着上海和北京解除新冠肺炎疫情的各項限制措施，以及推出提振經濟政策，預計中國經濟將反彈，並帶動新股市場，預測中包括一家有望集資千億元、社交平台的「巨無霸新股」(Mega IPO)。

本港新股集資額大跌9成，排名僅第九。他坦言，情況「差到估唔到」，現時集資排名榜首兩位的上海及深圳，其上市的管線仍然強勁，而第三位的南韓下半年或有一宗大型新股登場，香港要衝刺集資三甲有一定難度，但有信心能重返五強。

中美雙方關係仍然緊張，該行審計服務合夥人賴耘峯表示，市場及企業憂慮美方或提早於2023年將不合資格的在美國上市的中資概念股退市，今年以來，採用雙重主要上市已取代第二上市，成為主流回流方式。期內亦有在港已作第二上市的中概股，主動申請更換成雙重主要上市，以規避風險。

賴氏提到，中美雙方仍就審計底稿進行積極磋商，相信短期內會有進展。不過，部分中概股為保障投資者、面對潛在退市風險、擴大投資者基礎等不同因素，仍會回流港股市場。