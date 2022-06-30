郭少明：莎莎保留現金維持發展　望下半年疫情放緩

郭少明表示，香港市場表現尚算平穩，4月份受惠港府派發的消費券，帶動當月同店銷售增長接近45%，零售額則上升29%。5月同店銷售亦錄近一成增長，零售額則因為店舖數目大減，生意額按年持平。公司會在8月推出優惠，迎接新一輪消費券，希望能延續4月的表現。

他坦言，毗鄰的澳門受疫情影響較大，對消費造成影響，旅客數字幾乎零。集團已實施很多成本控制措施，期望下半年能夠減輕疫情影響；預計暫時不會縮減澳門店舖。

香港方面，會繼續刪減虧損店舖，同時在民生區開新舖，期望新舖面積、租金及人手減少，帶動單店盈利貢獻提升。郭稱，今年4月1日至6月26日有16家店舖已續約，租金減幅接近28%；接下來還有30多家舖洽談續租，期望可把店舖搬至租金較便宜的地方經營。

內地方面，他說，上海爆發嚴重疫情，之前很多省份地區封控，公司也要適應一下經營前景，當前目標乃盡快收窄虧損，倘若個別店舖虧損嚴重，也會將之關閉，惟強調不會放棄內地市場。他亦承認，過去以為疫情不會影響線上生意，但是這次疫情爆發後，在物流方面出現困難，進而影響銷售表現，但是零售網購仍是公司未來重點發展方向。

他又提到馬來西亞在去年10月改變防疫策略後，公司生意快速進步，4、5月份已錄盈利。