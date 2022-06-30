加密幣暴跌基金炒燶申破產　Bitcoin跌穿2萬美元關

加密貨幣價格今年以來連番下挫，其中，「一哥」比特幣更從高位跌價逾七成。不過，上半年最轟動幣圈的事件，當屬虛擬貨幣Luna價格上月初突然崩盤，數日內暴跌99%，市值蒸發近500億美元。

事件禍害延續，近日知名加密幣對沖基金三箭資本(3AC)已經申請清盤，主要是因投資Luna失利。據悉，三箭資本在Luna上的投資超過2億美元。該公司是聚焦加密貨幣的大型對沖基金之一，向多家企業借入大筆資金，並投入多種數碼資產。是次該公司爆出流動性危機，引發市場憂心整個產業可能遭受波及。

交易平台CryptoCompare數據顯示，周四比特幣每枚報19,401美元，按日跌3.3%。以太幣跌6.24%，每枚報1,058美元。惟德意志銀行分析預計，標普500指數將在今年底前反彈至1月份水平，而比特幣可能跟隨升勢，料今年底回升至28,000美元，然而，仍較高位的近7萬美元少一大截。

縱使大行唱好比特幣前景，但外媒引述理財暢銷書《富爸爸‧窮爸爸》作者羅伯特‧清崎(Robert Kiyosaki)則表示，自己將等待比特幣跌至每枚1,100美元時才會入市撈底，更稱「『失敗者』在遭遇損失時就會放棄，惟贏家會吸取教訓。」不過，有網民認為他打漏了一個零，應該是11,000美元才合理。

全球NFT交易額急挫92%

與此同時，上半年NFT(Non Fungible Token，非同質化代幣)亦由爆紅旋即跌落「神壇」。據交易平台Opensea數據顯示，5月19日全球NFT交易額約3,767萬美元，較5月初下跌約92%。