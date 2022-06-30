二手樓半年至少260宗蝕讓 哪一類單位成重災區？

第5波疫情爆發，樓價高位回落，港樓不再保值，投資者及移民業主紛紛蝕讓出貨。綜合市場資料，上半年二手住宅市場合共出現至少約260宗帳面貶值轉手個案，包括超級豪宅、藍籌屋苑、資助房屋全部「敗走」，蒸發樓價金額逾5億元，期內近67%成交都屬2018年或以後入貨，反映樓市已響起警號。

綜合市場資料，上半年出現至少約174宗持貨約4年或以內的帳面貶值二手成交，當中有6宗持貨期不足3年。而去年下半年期間，二手樓市場出現至少約140宗帳面貶值買賣，即今年首半年有關個案大幅增加約85.7%。

10大藍籌屋苑向為樓市指標，但過去半年間，當中8個都有帳蝕成交。沙田第一城及荔枝角美孚新邨各錄至少5宗。美聯吳志輝續稱，美孚新邨蝕讓成交，大多於約3、4年前購入的單位，原業主見近數年間樓價上落不大，而市況又持續轉差，額外印花稅期屆滿，寧願蝕錢賣樓。他又指，現時以低於購入價放售的單位不多，很多時都是經議價後才錄損手沽出。

紅磡黃埔花園今年亦暫錄2宗損手個案。中原王子健表示，紅磡黃埔花園2期13座高層E室，實用面積約389方呎，兩房間隔，以730萬元成交，呎價約18,766元。原業主於2019年5月以768萬元購入，帳面蝕讓38萬元離場。

半新盤蝕讓情況都普遍，其中鰂魚涌君豪峰今年錄8宗二手買賣，全數屬帳面貶值轉讓，料為上半年間貶值宗數最多屋苑。

事實上，上半年市場出現約40宗樓價逾二千萬元豪宅跌價成交，當中兩宗做價逾1億元。包括山頂超級豪宅TWELVE PEAKS洋房銀主盤，今年1月以3.87億元登記售出，以實用面積約4,241方呎計，呎價約9.1萬元。原業主2015年以5.06億元購入，帳面貶值1.19億元，為上半年間貶值金額最大交易。銀主連環以大幅低於購入價沽豪宅，反映市場「要錢唔要貨」的取態。

除私宅損手外，即使用家主導居屋市場，面對「疫市」今年已有至少9宗蝕讓，即使數年前中抽籤的白居二「幸運兒」都要慘蝕。黃大仙慈愛苑M座高層4室，上月於未補價第二市場以485萬元沽出，白居二原業主3年前以515萬元入市，轉手帳面蝕30萬元。