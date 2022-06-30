新盤UPDATES：將軍澳項目首輪「一Q清枱」
2022年06月30日 21:25
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新盤銷售氣氛持續火熱，將軍澳日出康城新盤首輪銷售「一Q清枱」，並即日加推單位應付需求。另新界新盤亦有不俗承接，大埔白石角項目單日連沽4伙。
●凱柏峰I首輪推售238伙已全數沽清 料套現逾19億元
由信和置業(00083)、嘉華國際(00173)及招商局置地(00978)合作發展的將軍澳日出康城凱柏峰I周四(30日)首輪發售238伙。現時所見，上午約8時45分起，不少準買家已到尖沙咀中心售樓處外排隊入場，秩序良好，氣氛熱鬧。信和置業營業部集團聯席董事田兆源表示，該盤今日進行首輪銷售，全數238伙於3小時內沽清，套現逾19億元，可見買家對香港充滿信心。
資料顯示，是日發售的單位折實價由619.5萬至1,243.28萬港元，折實呎價16,757元起。整批單位折實平均平呎18,136元。項目昨(29日)已截票，最終獲接6,196張入票，超額逾25倍。
田兆源稱，是日共有5組買家連購兩伙，最多涉資1,951.95萬元，購入兩伙實用面積561方呎的1B座D室，均屬兩房連玻璃廚房及儲物室間隔。
首輪成交價最高的單位為1A座21樓B室，實用面積721方呎，屬三房一套連儲物室間隔，成交價1,309.88萬元，呎價約18,168元。而是日成交呎價最高的單位為1B座38樓F室，實用面積337方呎，一房戶，成交價734.9萬元，呎價約21,807元。田氏指，現時整體樓市氣氛好，香港會更繁榮穩定。
●日出康城凱柏峰I加推128伙 入場費667萬
信和置業(00083)、嘉華國際(00173)及招商局置地(00978)合作發展的將軍澳日出康城凱柏峰I，周四(30日)首輪發售238伙即沽清，發展商即日乘勢加推第4號價單，涉及128個單位，折實平均實用呎價約18,808元。
最新價單以兩房戶佔90伙最多，而一房及三房戶分別有29及9伙，均屬標準單位，實用面積335至721方呎，扣除16%折扣優惠，折實售價667.29萬至1,278.56萬港元，呎價約17,202至21,045元。信置表示，加推單位輕微提價0.5%，主要反映樓層及景觀等因素。
加推單位售價最低為1B座10樓B單位，實用面積335方呎，一房開放式廚房設計，折實售價667.29萬，呎價約19,919元。呎價最低為1A座10樓G單位，實用面積455方呎，兩房開放式廚房間隔，折實售價782.71萬元，呎價約17,202元。
●屯門NOVO LAND料下月推售 準備5個示範單位
新鴻基地產(00016)旗下屯門兆康項目NOVO LAND第1A期正待批預售樓花同意書。新地代理總經理陳漢麟表示，該盤部署獲批預售後隨即推出市場，預計可於下月推售，將會準備5個示範單位。樓盤開放式至兩房的戶型佔整體逾8成，主打兩房戶，另開放式戶伙數比例高於一房。整個NOVO LAND住客會所連同公用花園及遊樂地方總面積約40萬方呎。
新地代理工程管理部策劃總監伍則堅表示，項目會所設計採用不少大玻璃，有助引入室外光線，並提供兒童遊樂設施及戶外跑步徑等。屋苑設有無接觸式設備，以降低病毒傳播風險。另外，該盤為全港首個住宅獲得兩個國際健康建築認證。
●沙田九肚富豪．山峯四房售3818萬元沽
新盤市場再錄豪宅成交，百利保控股(00617)等位於沙田九肚的富豪．山峯，最新剛透過招標形式售出7座6樓A室，為實用面積1,625方呎的四房單位，連一個車位成交價3,818.75萬元，呎價為23,500元。據悉，該交易成交期為720日。
百利保集團執行董事兼首席營運官范統表示，縱使市場存在多個不穩定因素，近日一手豪宅市場頻錄大額成交，一眾有實力的買家對香港的房地產市場極具信心，對下半年樓市走勢持續看俏。
●白石角雲滙連沽4伙 套現3211萬
一手住宅物業銷售資訊網顯示，新鴻基地產(00016)旗下大埔白石角雲滙第2期周四(30日)連沽4伙，套現3,211.87萬元。最高價成交單位為8座19樓A室，實用面積457方呎，兩房間隔，成交價884.56萬元，呎價約19,356元，而其餘3伙售價則介乎647.29萬至853.48萬元。