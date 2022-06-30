新盤UPDATES：將軍澳項目首輪「一Q清枱」

新盤銷售氣氛持續火熱，將軍澳日出康城新盤首輪銷售「一Q清枱」，並即日加推單位應付需求。另新界新盤亦有不俗承接，大埔白石角項目單日連沽4伙。

●凱柏峰I首輪推售238伙已全數沽清 料套現逾19億元

資料顯示，是日發售的單位折實價由619.5萬至1,243.28萬港元，折實呎價16,757元起。整批單位折實平均平呎18,136元。項目昨(29日)已截票，最終獲接6,196張入票，超額逾25倍。

田兆源稱，是日共有5組買家連購兩伙，最多涉資1,951.95萬元，購入兩伙實用面積561方呎的1B座D室，均屬兩房連玻璃廚房及儲物室間隔。

首輪成交價最高的單位為1A座21樓B室，實用面積721方呎，屬三房一套連儲物室間隔，成交價1,309.88萬元，呎價約18,168元。而是日成交呎價最高的單位為1B座38樓F室，實用面積337方呎，一房戶，成交價734.9萬元，呎價約21,807元。田氏指，現時整體樓市氣氛好，香港會更繁榮穩定。

●日出康城凱柏峰I加推128伙 入場費667萬

最新價單以兩房戶佔90伙最多，而一房及三房戶分別有29及9伙，均屬標準單位，實用面積335至721方呎，扣除16%折扣優惠，折實售價667.29萬至1,278.56萬港元，呎價約17,202至21,045元。信置表示，加推單位輕微提價0.5%，主要反映樓層及景觀等因素。

加推單位售價最低為1B座10樓B單位，實用面積335方呎，一房開放式廚房設計，折實售價667.29萬，呎價約19,919元。呎價最低為1A座10樓G單位，實用面積455方呎，兩房開放式廚房間隔，折實售價782.71萬元，呎價約17,202元。

●屯門NOVO LAND料下月推售 準備5個示範單位

新地代理工程管理部策劃總監伍則堅表示，項目會所設計採用不少大玻璃，有助引入室外光線，並提供兒童遊樂設施及戶外跑步徑等。屋苑設有無接觸式設備，以降低病毒傳播風險。另外，該盤為全港首個住宅獲得兩個國際健康建築認證。

●沙田九肚富豪．山峯四房售3818萬元沽

百利保集團執行董事兼首席營運官范統表示，縱使市場存在多個不穩定因素，近日一手豪宅市場頻錄大額成交，一眾有實力的買家對香港的房地產市場極具信心，對下半年樓市走勢持續看俏。

●白石角雲滙連沽4伙 套現3211萬