藍籌屋苑再錄蝕讓　黃埔花園兩房3年帳蝕38萬沽

藍籌屋苑再錄蝕讓，紅磡黃埔花園兩房單位，剛售730萬元，原業主持貨約3年帳面蝕約38萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯施志剛表示，鰂魚涌康景花園B座高層2室，實用面積約556方呎，三房間隔，原業主叫價約838萬元，議價後以約783萬元成交，呎價約14,083元，新買家為上車客，並斥資入市作自用。

●世紀21日昇蔡嘉駿指，北角丹拿花園3座中層B室，實用面積約854方呎，套三房加工人房設計，望園景，成交價1,560萬元，呎價約18,267元，單位原先叫價1,650萬元，最終減價90萬元成交，減幅約5.5%。

●中原周世康稱，灣仔李節花園高層D室，實用面積約451方呎，兩房間隔，望山景，以946萬元易手，呎價約20,976元，新買家屬於用家，原業主於1999年以247萬元買入，持貨23年帳面獲利699萬元，單位升值約2.83倍。

●中原王漢聰透露，西半山寶威閣B座低層3室，實用面積約1,031方呎，套三房及工人套房間隔，望樓景，以1,908萬元易手，呎價約18,506元，原業主於2018年以1,842萬元買入，持貨約4年帳面獲利66萬元，單位升值約3.6%。

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九龍區

●中原王子健表示，紅磡黃埔花園6月錄得12宗買賣，平均實用呎價約16,217元，其中2期13座高層E室，實用面積約389方呎，兩房間隔，望船景，最新以730萬元成交，呎價約18,766元，原業主於2019年5月以768萬元購入，帳面蝕讓38萬元離場。

●中原陳漢指，西南九龍瓏璽3座平台特色戶，實用面積約879方呎，套三房間隔，另設工人套房，擁約587方呎平台，望內園景，最初開價2650萬元，降價150萬元，以2,500萬元易手，呎價約28,441元，新買家為外區換樓客。

●美聯吳志輝稱，荔枝角美孚新邨2期吉利徑2號中低層C室，實用面積約620方呎，兩房改套三房間隔，望內街景，放盤4個月，原先叫價840萬元，鑑於近期股市波動及息口向上，決定減價110萬元，以730萬元成交，呎價約11,774元。

●利嘉閣郭永峰透露，荔枝角美孚新邨6期恒柏道15號中層A室，實用面積約658方呎，原則三房，改為套三房連儲物室間隔，望內園景，以845萬元獲承接，呎價約12,842元，屋苑現時約有590個單位放售，入場價由600萬元起。

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新界區

●利嘉閣司徒俊傑表示，青衣居屋青俊苑B座低層5室，實用面積約435方呎，原先開價460萬，未補價第二市場以396萬元易手，呎價約9,103元，新買家為外區白居二，屋苑現時約有16個單位放售，入場費由450萬元起。

●中原林恩信指，荃灣區5月錄約135宗二手買賣，6月僅錄約87宗，跌幅達約36%，全數屋苑只錄個位數成交，其中富麗花園昌華閣低層H室，實用面積約318方呎，兩房間隔，本月放盤叫價525萬元，減價57萬元或約11%，以468萬元沽出，呎價14,717元。

●祥益黃肇雯稱，天水圍居屋屏欣苑C座高層8室，實用面積約382方呎，兩房間隔，日前獲外區綠表客垂青，原業主5月中旬叫價由419萬元，累減17萬元，終在未補價第二市場以402萬元售出，呎價約10,524元。

●美聯李瑋良透露，元朗富財樓高層3室，兩房間隔，實用面積約277方呎，大廈樓齡近50年，單位內籠簡陋，料需重新全屋裝修，惟位置鄰近元朗市中心，吸引投資客洽商承接，議價後終以220萬元成交，呎價約7,942元。

●中原王勤學表示，元朗朗屏8號5座中層F室，實用面積約888方呎，套四房連儲物房間隔，獲換樓客斥資1,338萬元承接，呎價約15,068元，原業主於2017年4月以1,092.2萬元一手購入，持貨約5年帳面獲利245.8萬元，升值約22.5%。

●世紀21奇豐楊麗娟稱，沙田第一城39座低層H室，實用面積約304方呎，兩房間隔，望內園景，成交價503萬元，呎價約16,546元，原業主於2019年3月購入，當時作價493萬元，持貨3年滿辣招鬆綁即沽，帳面獲利10萬元，期內僅升值約2%。

●中原侯惠良指，沙田及大圍區6月共錄約100宗二手買賣，較上月錄約130宗下跌，沙田濱景花園1座高層F室，實用面積約546方呎，三房間隔，開價約830萬元，議價後以800萬元易手，呎價約14,652元。

●世紀21奇豐李仕明表示，大圍居屋雲疊花園2座頂層戶，實用面積約482方呎，兩房間隔，獲買家洽購，已補價自由市場成交價615萬元，呎價約12,759元，原業主於2007年1月以128萬元購入，當時已補地價，逾15年帳面獲利487萬元，期內升值約3.8倍。

●世紀21奇豐蔡蓓稱，馬鞍山翠擁華庭11座中層A室，實用面積約675方呎，三房間隔，成交價860萬元，呎價約12,741元，原業主於2008年1月以305萬購入，持貨逾14年帳面賺555萬元離場，期內升值約1.8倍。

●中原陳鴻霆指，馬鞍山區6月暫錄近80宗二手買賣，較上月全月錄約120宗減少，居屋錦泰苑最新錄C座中層5室，實用面積約650方呎，三房間隔，放盤時開價約680萬元，議價後以未補價第二市場價669萬元易手，呎價約10,292元。

●利嘉閣黃嘉仁表示，將軍澳晉海3B座高層E室，實用面積約499方呎，兩房間隔，成交價850萬元，呎價約17,034元，原業主於2019年4月以864萬元購入單位，持貨約3年帳面貶值14萬元。

●中原柯勇稱，將軍澳新都城6月最終錄得16宗成交，較上月全月多3宗，該盤2期9座高層E室，實用面積約538方呎，套三房間隔，最新以820萬元成交，呎價約15,242元，原業主於2005年2月以240萬元入市，持貨逾17年帳面獲利580萬元。

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