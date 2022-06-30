內地虛擬社交平台Soulgate向聯交所遞上市申請

Soulgate旗下虛擬社交平台Soul，於2021年月活躍用戶為3,160萬名，按年增長51.6%；日均活躍用戶數目930萬名，按年上升55.8%。每名付費用戶的月均收入按年增加39.08%至60.5元人民幣(下同)。

該公司2021年虧損按年擴大至13.24億元，2020年虧損5.79億元，主要受可贖回股份及贖回義務的金融負債帳面值變動所影響。收入按年飆1.57倍至12.81億元，其中增值服務為主要收入來源，達12.02億元，按年大升1.47倍；廣告務務收入亦增5.09倍。

騰訊持有公司上市前49.90%，據騰訊與公司訂立的交易框架協議，雙方將向對方提供廣告服務，而騰訊亦會向公司提供支付服務。就騰訊廣告服務而言，2022年至2024年，公司將向騰訊支付的交易金額分別不得超過1億元、1.2億元及1.4億元。

集資所得將用於改善及升級專有技術；於進一步擴大用戶群；開發創新產品及功能以吸引用戶及增強變現潛力；用作營運資金及一般企業用途。