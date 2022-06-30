監管機構：間接投資不減風險　交易前要三思

虛擬資產市場波動，近日有交易所買賣基金(ETF)發行商在港推出相關的ETF產品。本港兩大金融監管機構香港證監會及香港金融管理局齊齊於社交平台發文，提醒投資者留意虛擬資產交易風險，除了直接投資，間接投資的風險亦不容忽視，也不會減低投資風險，呼籲投資者在交易前要三思而行。

兩者提到，一般而言，虛擬資產屬較比較複雜及高風險的產品。近年虛擬資產及相關投資產品的種類，以及投資渠道五花八門，即使將虛擬資產包裝成傳統投資產品，例如虛擬資產嘅期貨合約、ETF、衍生工具基金等，以虛擬資產ETF為例，由於這類產品持有虛擬資產或者跟蹤相關指數，所以大部分關於虛擬資產的風險仍然存在。如果是槓桿產品，蒙受的虧損更會倍大。

監管機構強調，投資之前須「做足功課」，除了關心回報及投資便利程度外，還要了解產品的特性及相關風險，切記不宜盲目跟風投機！同時點出7點主要風險，包括價格非常波動、交易平台上可能出現價格操縱、虛擬資產嘅性質會承受住更高的欺詐或者網絡攻擊風險、現時大多數虛擬資產的交易平台以及保管人不受規管、沒有擔保、槓桿式交易風險，以及前景難料。重申投資者宜多了解產品的結構及風險，理性分析這類產品是否適合自己投資。

另建議投資者可以瀏覽投資者教育委員會網頁，了解更多有關虛擬資產及相關投資產品的風險。