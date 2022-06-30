【產經評論】香港金融風雲變　逆境自強迎挑戰

香港回歸踏入第25個年頭，曾經歷國際金融大鱷狙擊、亞洲金融風暴、美國次按危機，但都總算安然度過。可如今迎面而來，是中美博弈、東西分裂的世界經濟百年大變局，國際秩序面臨大洗牌，香港作為國際金融中心的地位，將無可避免受到衝擊，尤其是中美金融脫鈎下，未來港元聯繫匯率制度何去何從，關係到經濟命脈與港元資產安全。可見，未來25年將會是非一般的逆境，更甚或會迎來致命一擊！香港不能再眷戀昔日太平盛世的日子，得加強世界大局觀，全力提升競爭力，配合國家金融戰略發展，迎難而上，自強不息！

香港是全球進入中國的門戶，也是中國通往世界的大門，這個角色至今未變。雖然香港回歸25年，內地經濟發展迅速，不少主要城市與香港構成良性競爭，但以內地經濟的規模和發展潛力，絕對有空間支持多個城市冒起，百花齊放。

從過去幾年中美兩國博弈和新冠肺炎疫情可見，全球經濟需要中國，而中國更加需要香港這個國際金融中心來應對這場百年大變局。香港所擔當的戰略角色，沒有其他內地城市可以代替。

無可否認，目前香港正面臨回歸以來最大的移民潮，這印證在一國兩制之下，香港門戶持續對外開放，人才與資金自由進出的事實，只要做好市場，着力改善經濟民生，這些艱難的日子終會成為過去。反而，更令人擔心的是中美脫鈎，加上俄烏衝突引發歐美向俄羅斯施以最嚴厲的金融制裁，變相加快全球去美元化步伐；最近由歐美主導的七大工業國集團（G7）會議，對華語氣強硬，北約更直指中國成安全挑戰，香港必須對可能來自西方的金融制裁風險進行預案防範。

畢竟在聯繫匯率制度之下，港元與美元掛鈎，有機會被美國視為針對的目標，例如將香港剔出環球銀行金融電訊協會（SWIFT）。雖然美國在中港的利益龐大，香港也是亞洲最大的美元市場，相信美國不會貿然啟動這個「金融核彈」。不過，一旦兩國博弈趨實戰方向發展，香港是不得不防美方作此致命一擊。

是故，如何配合國家戰略，做好全球最大離岸人民幣資金池的角色，並善用大灣區政策，加強兩地經貿和創科聯繫，包括應用數碼貨幣、電子支付及其他創新金融科技等，至為重要。

說到底，美元霸權主導世界經濟數十載，在全球去美元化的大環境之下，國際金融秩序重構的過程中，對美國以至全球都必然是一個極大的衝擊，香港的金融穩定亦無可避免面臨嚴峻的考驗。

可是這個外部挑戰，香港並沒有選擇的餘地，只有作最壞打算，做最佳準備來應對。香港得認清大局，設法強化與內地的聯繫，把握機會善用內地資源提升競爭力，變相就是為經濟建好護城牆，加以助力推動人民幣國際化和區域經貿協作，港元與香港經濟的未來，自會見到出路！