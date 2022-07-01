東方日報B1：港股連跌4季 嘯後最閉翳
2022年07月01日 00:02
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恒指在上半年最後一個交易日繼續受壓。
港股今年苦於俄烏開戰、以美國為首的先進經濟體紛猛力加息收水，以遏抑自招的通脹大頭佛，還有上海封城防疫。就算內地官方經濟數據有轉好迹象，恒生指數周四(30日)在上半年最後一個交易日繼續受壓，收市倒跌137點，即使「六絕月」累升2.07%，連升兩個月且創8個月最佳表現，次季「埋單」仍微跌0.62%，連跌4季，為2009年首季之後最長跌浪。可見近日香港的惡劣天氣，與港股這份半年結成績表，頗為應景！
恒指周四上午好淡爭持，低開79點後一度轉升115點，高見22,111點，惟午後長假前現獲利回吐，恒指再度轉跌最多277點，低見21,719點，收市仍未能為全季收復失地，收報21,859點，跌0.62%；上半年累挫6.57%。
國企指數收報7,666點，跌27點或0.36%，科技指數收報4,870點，跌66點或1.35%，惟兩者上季都有正回報，其中科指經歷6月累漲8.62%、遠遠跑贏美國納指後，全季回升6.85%。
港股後市很視乎科技股能否再現輝煌，可惜周四表現令人失望，藍籌網企阿里巴巴(09988)、騰訊控股(00700)及美團(03690)分別收市下跌2.27%、2.9%及4.24%，遭大股東反口「無上限」減持的騰訊再斥3.01億元回購84萬股。
藍籌股中，上半年科網股累計錄得負回報，但未至於墊底，真正包尾的5隻依次為苦於手機滯銷的舜宇光學科技(02382)、整體毛利率持續擴張卻礙於美國經濟隱憂的創科實業(00669)、業績大走樣的紡織龍頭申洲國際(02313)、派息能力減弱的香港中華煤氣(00003)，以及民營內房龍頭碧桂園(02007)。碧桂園的窘境，與資金追捧國營內房股中國海外發展（00688）上半年累漲四成的表現對比甚為強烈。
煤氣公司因能源成本等不確定性及未來投資而叫停紅股，繼而被資金打入「冷宮」。不過，外媒報道，股息率最高的藍籌股，第二季不見得幫助投資者遮風擋雨，季內負回報接近14%，為6季以來首次「見紅」，榮膺上半年最強藍籌的中國海洋石油(00883)提高派息承諾後，次季回報亦只有6.63%。
華夏基金的基金經理黃碩認為，內銀和中資電訊股的股息回報依然吸引，可是市場對收息股的投資意欲正在下降，不少人正轉投其他板塊，其短期偏好亦是電動車股及估值低廉的科技股。
內地經濟受重創下，港股上半年累計「北水」淨買入金額亦僅2,077.94億元，按年減少55.29%，沒法推升港股。
不過，港股通周四錄得淨買入超過75億元，為3個半月最勁，6月累計「吸資」近534億元，連升兩個月，並為今年以來最勁；港股通半年佔大市成交維持約兩成。「北水」持倉佔比過去6個月內升逾5個百分點的50隻港股當中，有18隻屬醫藥保健板塊，另外也有協鑫科技(03800)和李寧(02331)。
光銀國際董事總經理兼研究部主管林樵基對「北水」南下仍然正面，理由是內地疫情逐漸緩和，港股有一定吸引力，可是真正影響大市的始終是疫情會否再現反覆、經濟下半年可否「V彈」，也要看外資對中資股的信心有否復原，況且在加息周期下，市場對業績的審視會更嚴格。至於「ETF通」，初期亦不會對資金南下起太大作用，原因是內地已經有不少題材獨特的交易所買賣基金(ETF)，南向ETF通發展需時。