東方日報B1：港股連跌4季　嘯後最閉翳

港股今年苦於俄烏開戰、以美國為首的先進經濟體紛猛力加息收水，以遏抑自招的通脹大頭佛，還有上海封城防疫。就算內地官方經濟數據有轉好迹象，恒生指數周四(30日)在上半年最後一個交易日繼續受壓，收市倒跌137點，即使「六絕月」累升2.07%，連升兩個月且創8個月最佳表現，次季「埋單」仍微跌0.62%，連跌4季，為2009年首季之後最長跌浪。可見近日香港的惡劣天氣，與港股這份半年結成績表，頗為應景！

恒指周四上午好淡爭持，低開79點後一度轉升115點，高見22,111點，惟午後長假前現獲利回吐，恒指再度轉跌最多277點，低見21,719點，收市仍未能為全季收復失地，收報21,859點，跌0.62%；上半年累挫6.57%。

國企指數收報7,666點，跌27點或0.36%，科技指數收報4,870點，跌66點或1.35%，惟兩者上季都有正回報，其中科指經歷6月累漲8.62%、遠遠跑贏美國納指後，全季回升6.85%。

華夏基金的基金經理黃碩認為，內銀和中資電訊股的股息回報依然吸引，可是市場對收息股的投資意欲正在下降，不少人正轉投其他板塊，其短期偏好亦是電動車股及估值低廉的科技股。

內地經濟受重創下，港股上半年累計「北水」淨買入金額亦僅2,077.94億元，按年減少55.29%，沒法推升港股。

光銀國際董事總經理兼研究部主管林樵基對「北水」南下仍然正面，理由是內地疫情逐漸緩和，港股有一定吸引力，可是真正影響大市的始終是疫情會否再現反覆、經濟下半年可否「V彈」，也要看外資對中資股的信心有否復原，況且在加息周期下，市場對業績的審視會更嚴格。至於「ETF通」，初期亦不會對資金南下起太大作用，原因是內地已經有不少題材獨特的交易所買賣基金(ETF)，南向ETF通發展需時。