紐約期油上半年累飆逾4成　關注拜登訪沙特

市場對經濟衰退憂慮升溫，國際油價周四(6月30日)下挫。紐約8月期油收報每桶105.76美元，跌4.02美元或3.67%，6月累跌7.8%，但今年上半年仍累升約41%。

布蘭特8月期油收報每桶114.81美元，跌1.45美元或1.25%，上半年累升超過40%。

美國總統拜登承認在7月即將到來的沙特之行中，可能至少會「會見」沙特王儲穆罕默德‧薩勒曼。市場認為，此次訪問可能是華盛頓方面說服沙特增加石油產量的一項計劃，不過，拜登政府一直堅稱此次訪問與石油無關。

值得留意的是，10年期美債孳息率曾跌穿3厘關口，反映出投資者對衰退風險的恐懼心理加劇，積極尋求避險。

石油輸出國組織及其盟友(OPEC+)成員國周四以視像方式舉行第30次部長級會議，決定今年8月維持原定小幅增產計劃。

OPEC+在會後發表聲明稱，此次會議再次確認第19次和第29次部長級會議批准的產量調整計劃和月度產量調整機制，將8月的月度產量日均上調64.8萬桶。

2020年4月，因新冠疫情等原因衝擊石油需求，OPEC+合作機制達成減產協議。2021年7月，OPEC+在第19次部長級會議上達成協議，同意從當年8月起根據市場情況每月將其月度產量逐步上調。

今年6月初，OPEC+在第29次部長級會議決定，將今年9月的增產份額提前平均分配到7月和8月，因此OPEC+今年9月及之後的產量目標未定。