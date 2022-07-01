轉勢牛市？中概股跑贏美股　更創3年來最好表現

外媒報道，在美上市中概股創2019年初以來最佳單月表現。在美股因為經濟衰退擔憂而陷入困境之際，追逐高回報的投資者湧入了中概股市場。

納斯達克金龍中國指數繼5月份上漲2.6%之後，6月上揚16%，為2021年2月以來首次連續兩個月走高。新東方漲幅居前，累計升幅56%，理想汽車和小鵬汽車漲幅都超過30%；阿里巴巴漲18%。

由於中國官員發出有關科技業政策轉向、防疫限制放鬆的信號，再加上中國經濟前景改善，海內外中國股票受到提振。滬深300指數6月累漲9.6%，接近技術性牛市，恒指累漲2.1%。

展望下半年，有分析師仍預料中國股市將繼續跑贏全球。Morgan Creek Capital的董事總經理Cory Lester表示，「當情況從非常糟糕變成只是有點差時，往往可以從中發現最好的投資機會，我認為中國股票正處於這個過程」。

美股方面，6月標指累挫8.4%。科技股權重較大的金龍指數還跑贏了納斯達克100指數，後者在6月下跌7.8%。面對聯儲局激進的緊縮周期，中國財政和貨幣政策為經濟提供支持的前景使中國股票成為全球投資者眼中一個有吸引力的選項。

Federated Hermes的投資組合經理Calvin Zhang稱，當已開發市場受經濟衰退擔憂困擾時，中國市場可能是理想的投資選項。

在從去年的高位下跌超過60%後，估值因素也是在美上市的預託證券(ADR)有吸引力的原因之一。Zhang表示，今年早些時候市場對中概股的拋售很猛烈，投資者不再考慮基本面，拋售純粹出於對除牌的恐慌，他們害怕該些股票會變得一文不值。不過，對於那些在香港二次上市的公司來說，這種風險得到了對沖，而且他們地的確顯著具有吸引力。

然面，對於中國科技股的反彈仍然有理由持懷疑態度。一方面，市場一直擔心防疫「清零」可能引發新的封控措施。另一方面，雖然華盛頓和北京仍在就審計問題進行談判，但中概股還是存在被除牌的風險。

Qontigo駐新加坡的亞太區應用研究主管Olivier d' Assier認為，投資中國ADR是「短期策略」，並稱在更長的時間內，投資者不能完全相信基本面的影響會蓋過監管和政治風險。