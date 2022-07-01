末日博士警告：滯脹與債災雙夾擊　美股恐暴瀉50%

外媒報道，因估中2008年金融海嘯而成名、有「末日博士」之稱的紐約大學教授魯比尼最新撰文警告，下次經濟衰退既會出現滯脹，也會重現類似2008年的次按風暴，導致標指暴跌50%。

他從多個角度分析美股為何暴跌！首先，通脹是暫時還是更持久？他認為目前基本上答案就是「通脹不是暫時的」，聯儲局明顯出現判斷失誤。

第二，高通長究竟屬於需求推動下的良性還是供給停滯下的惡性呢？目前人們普遍認為，供應因素發揮了愈來愈重要的決定性作用，這將導致滯脹。

第三，經濟是軟着陸還是硬着陸呢？聯儲局主席鮑爾近日已重申，俄烏戰爭和疫情的不確定性讓當局工作極具挑戰性，無法保證能夠軟着陸。

第四，軟着陸是否會動搖聯儲局鷹派決心？他認為，一旦硬着陸迫在眉睫，聯儲局擔心經濟衰退和債務陷阱最終會退縮，接受更高通脹，隨之而來的是滯脹。

第五，經濟衰退可能持續多久？魯比尼警告認為經濟衰退將是輕微、短暫或良性是危險的天真。

他有充分理由相信下次衰退將出現滯脹和債務危機，目前私人和國債水平比過去高得多，從1999年的200%升到目前的350%，快速加息和美債孳息率飆升將讓高槓桿的「殭屍」家庭、公司、金融機構和政府陷入破產和違約，意味美國經濟正走向1970年代式滯脹和重現2008年債務危機。他因而估計美股崩盤可能接近50%，即下跌空間相當大，任何反彈都應該視為死貓彈，不是逢低買入機會。