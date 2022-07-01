金管局余偉文：無迹象顯示有大規模沽空或衝擊港元

香港金管局總裁余偉文接受內地媒體訪問時表示，香港金管局會根據市況變化，靈活地管理外匯基金，適時適量地調整資產配置。作為政策制定者和監管機構，金管局致力完善政策框架，做好市場溝通，未雨綢繆，確保金融穩定，保持香港國際金融中心的競爭力。

他稱，香港作為國際金融中心，資金進出變化實屬平常，亦正體現一個國際金融中心應有的特質及功能。過去兩年，多國減息、實施量化寬鬆政策及財政刺激措施以應對新冠肺炎疫情對經濟的打擊，在2020年期間有大約500億美元流入港元體系。

近期雖然環球地緣政治及通脹等因素，加上美國收緊貨幣政策，令環球金融市場波動。但綜合最新的數據，以及金融市場的情況，香港的貨幣和金融體系仍然十分穩健，港元市場交易繼續保持暢順有序，市場流動性充裕，未察覺資金流動出現異常情況，亦無跡象顯示有大規模沽空或衝擊港元。

香港的聯繫匯率制度自1983年開始實施，經歷過多次經濟周期，一直行之有效，是維持香港貨幣及金融穩定的基石。聯繫匯率制度下，港元匯率按市場供求於7.75至7.85的兌換保證範圍內浮動，金管局為銀行提供7.75強方及7.85弱方兌換保證。

隨着美國加息，市場預期港美息差擴大，資金會逐漸從港元流向美元，因此港元匯率由強方轉弱屬預期之內，是正常現象。除了息差因素以外，港元兌美元匯價同時受其他市場因素影響，例如港股表現。港元市場如常有序運作，港元匯率亦一直按市場供求於7.75至7.85的兌換保證範圍內浮動。

香港金融市場擁有強大堅固的緩沖和抗震力，足以抵禦外在因素引發的市場震盪。外匯基金擁有價值超過4萬億港元的資產，當中80%以上是外匯儲備，有足夠能力確保港元與美元之間的兌換。

經過多年的平穩運行，互聯互通機制已成為中外投資者跨境資產配置的主要渠道。截至2022年5月底，已有24家香港銀行與其內地夥伴銀行開展「跨境理財通」業務，超過2.9萬個個人投資者參與，跨境匯劃金額合共10.27億元人民幣。考慮到這是許多投資者首次參與跨境投資，三地監管機構都非常重視投資者保障及教育。我們也會密切留意跨境理財通的運作情況，與業界及內地監管部門共同探索優化措施，務求為三地的銀行及財富管理行業帶來更多增長機遇。